Teatro Sarmiento

"La Isla": una obra inclusiva que invita a viajar por los sentimientos

El Grupo Teytekia y Fundame presentan una propuesta artística única en el Teatro Sarmiento, con funciones especiales para escuelas y aval ministerial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El próximo miércoles 27 de agosto, el Teatro Sarmiento será escenario de una puesta en escena que promete emocionar y reflexionar. Se trata de “La Isla”, un espectáculo inclusivo basado en el cuento La Isla de los sentimientos, de Jorge Bucay, donde a través del teatro y la danza cobran vida las distintas emociones humanas.

La obra es una iniciativa conjunta de Fundame y el Grupo Artístico Inclusivo Teytekia, con la dirección artística de Graciela Vega y la asistencia coreográfica de Julia de Nardi. Sobre el escenario desplegarán su talento más de veinte artistas, entre ellos Gaby Luna, Irma Guzmán, Bárbara Ighani, Rodrigo Guerra, Carla Masiero, Melisa Flores, Octavio Vargas, Agustín Peralta, Andrés Reinoso, Vivian Facoltini y Milagros Quintanilla, entre otros.

El espectáculo contará con dos funciones, a las 10 y a las 15 horas, con una invitación especial a las escuelas, ya que los docentes que acompañen a sus grupos recibirán certificación oficial. El proyecto cuenta con el aval ministerial (Resolución 14334-ME) y el apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, junto con el Ministerio de Educación.

Las entradas se pueden conseguir mediante un bono contribución de $5.000 al teléfono 2644606316.

Una oportunidad única para que chicos y grandes se dejen llevar por la magia de los sentimientos representados desde una mirada artística e inclusiva.

