lunes 18 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Emotivo

Celebró sus 70 años de egresado de la Escuela de Comercio, y para celebrarlo, ¡dio una clase!

En el marco de los festejos por bodas de plata y de oro en la Escuela de Comercio, el profesor Orlando “Pato” Palacio volvió a las aulas a 70 años de su egreso. Con casi 90 años, brindó una clase que emocionó a exalumnos y colegas, y dejó una lección de vida que sigue vigente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En los pasillos de la Escuela de Comercio Libertador General San Martín, el tiempo pareció detenerse. Entre recuerdos, aplausos y sonrisas cargadas de nostalgia, un histórico profesor volvió a tener la palabra para dejar una lección más. Orlando “Pato” Palacio, egresado de la institución hace 70 años y profesor querido por generaciones, regresó a dar clases para celebrar su aniversario de egresado de la manera que mejor sabe: enseñando.

Lee además
el sustancial cambio de osse en jachal que cambiara la forma de trabajo de los operarios
Mejoras

El sustancial cambio de OSSE en Jáchal que cambiará la forma de trabajo de los operarios
video: un colectivero sanjuanino se la jugo y termino vestido de payaso para celebrar el dia del nino
En las redes

Video: un colectivero sanjuanino se la jugó y terminó vestido de payaso para celebrar el Día del Niño

Durante los últimos días, el instituto preuniversitario de la Universidad Nacional de San Juan fue escenario de festejos emotivos. Se conmemoraron bodas de plata y bodas de oro de distintas promociones, pero hubo un homenaje que se robó todos los aplausos: el del profesor Palacio, quien con casi 90 años volvió a pararse frente a sus alumnos, esta vez acompañado por exestudiantes y colegas.

El encuentro tuvo sabor a reencuentro y gratitud. Muchos de sus exalumnos compartieron en redes sociales mensajes que reflejan la emoción de haberlo escuchado nuevamente: “Excelente la clase del profe Orlando Pato Palacios”, publicó uno de ellos. Otro escribió: “Con casi 90 años, tan claro, memorioso y lúcido, como ese joven que nos daba clases hace 52 años. ¡Un lujo!”.

image
El mensaje de "Pato" Palacio.

El mensaje de "Pato" Palacio.

La figura del “Pato” se agiganta en la memoria colectiva de varias camadas de peritos mercantiles. Quienes tuvieron el privilegio de ser sus alumnos lo recuerdan no solo por sus enseñanzas académicas, sino también por los consejos de vida que aún resuenan con fuerza. Uno de ellos quedó grabado en muchos: “Elijan bien su profesión, sepan que ella es el bastón que los acompañará siempre porque es solo de ustedes”.

Ese mensaje volvió a cobrar vida en la celebración. No fue una simple clase: fue un repaso de valores, de vocación y de amor por la docencia. Fue, también, la confirmación de que el vínculo entre maestro y alumno trasciende el paso de las décadas.

Las redes sociales se llenaron de recuerdos, anécdotas y fotos de la jornada. En cada publicación, se repetía el mismo sentimiento: la gratitud hacia un profesor que dejó huellas imborrables.

Temas
Seguí leyendo

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

Cambios en la Red Tulum: cuándo se podrá empezar a pagar el pasaje con débito o billeteras virtuales

En el Parque de Mayo, el Monumento a San Martín luce completamente remodelado: cómo quedó

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su "ángel"

Alarma por una serie de estafas en nombre de Casa Cuna: de qué se trata

El sanjuanino que deslumbró con un look al rojo vivo en la premiere de "En el barro"

Los cinco departamentos en los que se podrá conseguir las garrafas más baratas esta semana

Curioso: paso a paso, cómo es el proceso de la cría del pejerrey sanjuanino que recién arranca

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se hizo policia tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvo la vida a un bebe: la historia de luana, la heroina que fue iluminada por su angel
Testimonio

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su "ángel"

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo
Bochorno

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos
Confirmado

El hombre hallado muerto en Capital fue asesinado y estaba atado en los pies y las manos

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo
Un bochorno

Día del Niño para el olvido en Rawson: quién es el ladrón que, junto a sus hijos, le robó un parlante al Yeyo

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en los pies y las manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en los pies y las manos

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su ángel
Testimonio

Se hizo policía tras perder a su hijo en un incendio y hoy le salvó la vida a un bebé: la historia de Luana, la heroína que fue iluminada por su "ángel"

Te Puede Interesar

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en los pies y las manos
Perfil

Él era el hombre asesinado en Capital, que encontraron atado en los pies y las manos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gustavo Monti con su abogado.
Comunicado

Fuerte respaldo de FOPEA a Tiempo de San Juan tras el pedido del primo de Uñac para impedir que se siga informando

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia
Polémica

La UNSJ recomienda repetir unas elecciones en Exactas y ya advierten con ir a la Justicia

Esta es la contadora ahora imputada del presunto delito de administración fraudulenta.
Suma millonaria

Una contadora deberá pagar más de $100.000.000 para no ir a juicio, denunciada por fraude en una unión vecinal de Angaco

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones
Dato random

Un partido sanjuanino eligió los colores del Inter Miami de Messi para las elecciones