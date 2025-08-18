El sanjuanino que deslumbró con un look al rojo vivo en la premiere de "En el barro"

El sanjuanino Martín Rodríguez se llevó todas las miradas en la premiere de En el barro, la serie de Netflix que es ahora la más vista en Argentina. El oriundo del Barrio Camus se plantó en la alfombra roja con un look que combinó elegancia y actitud: pantalón sastrero negro, remera blanca con letras rojas y una campera de cuero roja que fue puro fuego. Impecable.

La noche, que formó parte del junket de prensa del esperado spin-off de El Marginal, tuvo de todo: flashes, entrevistas y, claro, la primera vez que el público pudo ver a Rodríguez, quien en la serie interpreta a Alan, el penitenciario que sumará tensión y dilemas familiares a la trama.

"Solo pasaron 4 días desde el estreno por favor. Que maravilla todoooo, que hermoso subidón! Gracias por el cariño, la buena onda, los mensajes y los comentarios que llegan", expresó el actor en redes sociales.

El sanjuanino viene de brillar en Griselda junto a Sofía Vergara, pero esta vez le tocó hacerlo en su tierra, Argentina, y con un papel prometedor.