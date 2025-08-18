Video: un colectivero sanjuanino se la jugó y terminó vestido de payaso para celebrar el Día del Niño

Un colectivero sanjuanino sorprendió a grandes y chicos con un gesto que se volvió viral en las redes. Se trata de Pablo Montenegro , chofer de la empresa La Marina , línea 123, quien decidió dejar de lado el uniforme por un rato y subirse al colectivo vestido de payaso para festejar el Día del Niño .

La escena quedó registrada en un video publicado en TikTok por Leonardo Luna, que acompañó las imágenes con un mensaje cargado de emoción: “¡¡¡No todo está perdido!!! Aplausos y aumento de sueldo para el chofer Pablo Montenegro... acciones de estas te llegan al alma”.

Un colectivero sanjuanino se la jugó y se vistió de payaso para celebrar el Día del Niño



Video gentileza: TikTok Leonardo Luna

El festejo no se limitó al disfraz: Montenegro también decoró la unidad con globos, transformando el recorrido en un viaje especial para los más chicos.

La iniciativa rápidamente conquistó a los usuarios de la plataforma, donde el video superó las 13 mil reacciones y generó cientos de comentarios llenos de admiración y cariño.

“Vamos a seguir a Pablo Montenegro. Personas que sí merecen hacerse viral, un crack, Dios bendiga siempre tu vida”, escribió una usuaria conmovida por la acción.

Otro comentario resaltó la identidad del chofer con orgullo sanjuanino: “De San Juan tenés que ser Pablo, ¡qué genio!”.