miércoles 13 de agosto 2025

Insólito

¿Apareció un fantasma en Chimbas? El video que muestra la sorpresiva desaparición de un hombre

Una cámara de seguridad registró cómo un hombre desapareció en segundos en plena calle. El video se volvió viral en TikTok.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fantasma chimbas video

Un video que circula en redes sociales encendió la curiosidad de los usuarios de Chimbas y de todo San Juan. La grabación, publicada el lunes pasado por la usuaria wztmor en su cuenta de TikTok, muestra un hecho que muchos califican como inexplicable: la repentina desaparición de un hombre en plena calle. ¿Es un fantasma?

Según la autora del video, las imágenes fueron captadas por sus cámaras de seguridad. En ellas se puede ver a un hombre caminando por la calle, hasta que, en cuestión de segundos, desaparece sin dejar rastro. “¿Alguna explicación?”, escribió wztmor al compartir la grabación, acompañando el clip que ya acumuló más de 2 mil me gusta y decenas de comentarios.

Entre las reacciones de los usuarios, predominan las bromas y la sorpresa. Algunos hicieron comentarios humorísticos, como “Es el progenitor de mis hijos jaja desapareció” o “En Chimbas siempre pasan esas cosas jajajaja”, reflejando la mezcla de incredulidad y humor con la que se tomó el video.

