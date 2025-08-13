Un video que circula en redes sociales encendió la curiosidad de los usuarios de Chimbas y de todo San Juan . La grabación, publicada el lunes pasado por la usuaria wztmor en su cuenta de TikTok , muestra un hecho que muchos califican como inexplicable: la repentina desaparición de un hombre en plena calle. ¿Es un fantasma ?

Encuentro Estudiantes de China participaron de una visita institucional en el Ministerio de Gobierno

Video Una vecina caucetera denuncia que hay fantasmas en su casa: las pruebas

Según la autora del video, las imágenes fueron captadas por sus cámaras de seguridad. En ellas se puede ver a un hombre caminando por la calle, hasta que, en cuestión de segundos, desaparece sin dejar rastro. “¿Alguna explicación?”, escribió wztmor al compartir la grabación, acompañando el clip que ya acumuló más de 2 mil me gusta y decenas de comentarios.

Entre las reacciones de los usuarios, predominan las bromas y la sorpresa. Algunos hicieron comentarios humorísticos, como “Es el progenitor de mis hijos jaja desapareció” o “En Chimbas siempre pasan esas cosas jajajaja”, reflejando la mezcla de incredulidad y humor con la que se tomó el video.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1955678837666394585&partner=&hide_thread=false ¿Apareció un fantasma en Chimbas? El video que muestra la sorpresiva desaparición de un hombre



Video gentileza: TikTok wztmor pic.twitter.com/q61OoxymP0 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 13, 2025

Una vecina caucetera denuncia que hay fantasmas en su casa: las pruebas

Una familia de Caucete vive momentos de angustia porque aseguran que su casa está poseída por fantasmas, que se les aparecen y los asustan todas las noches.

El episodio, ocurre en el barrio Las Viñas donde una mujer filmó un video para los incrédulos. Según relató, estas fuerzas paranormales aparecen todos los días en su casa, la asustan por las noches y hacen que su perra ladre, producto de las apariciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1954939583986368981&partner=&hide_thread=false Una vecina de Caucete denunció apariciones fantasmagóricas en su casa del barrio Las Viñas. pic.twitter.com/sMlpHocK0z — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 11, 2025

Para demostrarlo, publicó un video donde se la ve paseando por todos los rincones de una habitación con un autito de juguete en la mano. En algunos sectores, el autito prende las luces, a pesar de que no tiene control remoto.

Según detalló, la familia usa agua bendita para protegerse y poder convivir con la presencia.