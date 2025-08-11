Una vecina caucetera denuncia que hay fantasmas en su casa: las pruebas

Una familia de Caucete vive momentos de angustia porque aseguran que su casa está poseída por fantasmas, que se les aparecen y los asustan todas las noches.
En redes sociales, una caucetera del barrio Las Viñas contó una historia que dejó a todos en shock y aportó videos para que le crean.
El episodio, ocurre en el barrio Las Viñas donde una mujer filmó un video para los incrédulos. Según relató, estas fuerzas paranormales aparecen todos los días en su casa, la asustan por las noches y hacen que su perra ladre, producto de las apariciones.
Para demostrarlo, publicó un video donde se la ve paseando por todos los rincones de una habitación con un autito de juguete en la mano. En algunos sectores, el autito prende las luces, a pesar de que no tiene control remoto.
Según detalló, la familia usa agua bendita para protegerse y poder convivir con la presencia.