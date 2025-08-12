Los niños sanjuaninos tendrán una celebración especial de la mano de la Feria Agroproductiva

La F eria Agroproductiva de San Juan volverá a instalarse este sábado 16 de agosto en el Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo, con una propuesta especial en el marco del día de los más chicos. De 10:00 a 14:00 horas, más de 120 expositores ofrecerán productos locales, mientras que el público podrá disfrutar de espectáculos, sorteos y servicios gratuitos.

No es un personaje de cuento Un misterioso zorrino albino sorprende en San Juan y hace historia: es el único visto en el país

A las 11:00 se presentará la Compañía Circo Aventura, con un show pensado para los más pequeños. Además, habrá sorteos destinados a niños y niñas.

Como en cada edición, distintos organismos provinciales estarán presentes para brindar atención y asesoramiento. El Ministerio de Salud, a través de la División Epidemiología y el Vacunatorio Central, dispondrá del Vacunatorio Móvil para la actualización gratuita del calendario de vacunación.

La Secretaría de Tránsito y Transporte instalará un stand informativo sobre la Tarjeta SUBE, ofreciendo asesoramiento y entrega de tarjetas para facilitar el acceso al transporte público.

Por su parte, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos realizará el canje de una botella plástica con tapa por una botella “matadora” para la mosca de los frutos, que incluye atrayente y elementos para su instalación. También se brindará información sobre manejo integrado de plagas, técnicas de control sustentables e insectos biocontroladores producidos en la BioPlanta San Juan.

Esta será la tercera edición de agosto de la feria, dos de ellas desarrolladas en el Parque de Mayo, consolidando el evento como un espacio de encuentro, promoción de la producción local y actividades recreativas para toda la familia.