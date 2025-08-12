martes 12 de agosto 2025

¡Atención!

"Chequeras": advierten sobre un nuevo tipo de estafa con casas del IPV, cómo cuidarse

En los últimos días apareció en las redes una propuesta vinculada a la venta de viviendas. Ante las consultas, las autoridades afirmaron que la oferta es falsa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El IPV advirtió que la oferta de venta de casas a través de chequeras y con entrega a fin de año que recorre las redes, es falsa. Imagen ilustrativa.

El IPV advirtió que la oferta de venta de casas a través de chequeras y con entrega a fin de año que recorre las redes, es falsa. Imagen ilustrativa.

Un cartel rojo con letras blancas comenzó a correr como reguero de pólvora por cuentas de compra venta de la red social Facebook en San Juan, en los últimos días. A través de la publicación se vende “chequeras del IPV”, con la promesa de entregar casas a fin de año. Ante la repercusión de la propuesta, las autoridades aseguraron que esa información es falsa, por lo que se trata de una estafa.

“Vendo chequeras del IPV con contrato. A fin de año ya son entregadas las casas”, indica la publicación que ofrece más información llamando a un número de teléfono.

image

Consultadas al respecto, las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), afirmaron que, “con seguridad se trata de una estafa”, porque no existen tales chequeras vinculadas a las viviendas.

En ese contexto, recordaron a los sanjuaninos los puntos fundamentales que deben tener en cuenta en torno a los procedimientos oficiales, para evitar ser víctimas de situaciones de este tipo.

“La inscripción en los planes habitacionales del IPV es completamente gratuita, por lo que ningún gestor, persona particular ni entidad externa está habilitada a cobrar por este trámite. Además, el IPV no vende carpetas, lotes, ni viviendas que se encuentren en situación de desalojo”, indicaron en primer lugar.

En cuanto a las viviendas adjudicadas por el Instituto, destacaron:

  • No pueden alquilarse ni permutarse sin la debida autorización del IPV.
  • No pueden venderse si no están completamente canceladas.
  • Deben ser habitadas exclusivamente por los adjudicatarios o quienes cuenten con aprobación expresa del organismo.

“Estas aclaraciones buscan evitar que las familias sanjuaninas sean víctimas de engaños o fraudes que involucran la falsa promesa de acceso a una vivienda mediante operaciones irregulares”, sostuvieron.

Y recordaron que, ante cualquier duda o propuesta sospechosa, se recomienda consultar directamente con el IPV a través de sus canales oficiales o acercarse personalmente a su sede ubicada en el Centro Cívico.

Sitio web oficial: https://ipv.sanjuan.gob.ar

Teléfonos de contacto: 0264 4305278 / 4305267 / 4305268 / 4305269 Horario de atención: de lunes a viernes, de 7:30 a 13:00.

