Falleció el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock

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La despedida de Lito Vitale: “No fue trabajo profesional, sino complicidad humana”

El músico y compositor Lito Vitale se despidió de su colega y amigo “El Indio” Solari con un sentido testimonio: “No fue sólo trabajo profesional, sino complicidad humana".

El cantautor dialogó con Beto Casella en “Nadie nos para”, por Rock & Pop y se expresó a poco más de una hora del deceso: “El Indio es, será y fue un referente muy importante de nuestra cultura”.

En línea, recordó su participación en el primer compilado de “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”: “Tuve la suerte, y me cayó como una especie de medalla del cielo, de haber podido estar cerca de ellos durante la creación del primer disco ‘Gulp!’. También toqué el teclado en varias de sus canciones. Siempre fue una especie de lujo impensado”.

“No fue sólo trabajo profesional, sino complicidad humana y artística”, añadió.