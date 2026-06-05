Falleció el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock

Carlos Alberto 'El Indio' Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió este viernes a los 77 años, a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas en base al parte policial.
“Vivir solo cuesta vida”: el mensaje de Cristina Kirchner por la muerte del Indio Solari
Con un breve mensaje acompañado por una imagen, Cristina Kirchner expresó su pesar por la muerte del Indio Solari a través de sus redes sociales.
La ex mandataria publicó una fotografía del músico y eligió una emblemática frase de la canción Ropa sucia, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Vivir solo cuesta vida”.
A lo largo de los años, el Indio Solari manifestó en distintas oportunidades su afinidad con la ex presidenta, compartió posturas políticas cercanas y le brindó respaldo público en momentos de fuerte tensión judicial.