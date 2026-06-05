viernes 5 de junio 2026
en vivo La cultura, de luto

Falleció el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock

image

El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció esta mañana en su hogar. Padecía la enfermedad de Parkinson desde hace aproximadamente 10 años.

Por Agencia NA

EN VIVO

Carlos Alberto 'El Indio' Solari, uno de los referentes del rock en Argentina, murió este viernes a los 77 años, a causa del mal de Parkinson que padecía desde hace 10 años aproximadamente, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas en base al parte policial.

El cantante fue reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas de la historia del rock argentino que alcanzó una dimensión mítica como líder y principal compositor de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un fenómeno cultural que se convirtió en un símbolo de independencia artística y convocatoria popular en la década de los '70.

Live Blog Post

“Vivir solo cuesta vida”: el mensaje de Cristina Kirchner por la muerte del Indio Solari

Con un breve mensaje acompañado por una imagen, Cristina Kirchner expresó su pesar por la muerte del Indio Solari a través de sus redes sociales.

La ex mandataria publicó una fotografía del músico y eligió una emblemática frase de la canción Ropa sucia, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Vivir solo cuesta vida”.

A lo largo de los años, el Indio Solari manifestó en distintas oportunidades su afinidad con la ex presidenta, compartió posturas políticas cercanas y le brindó respaldo público en momentos de fuerte tensión judicial.

Live Blog Post

La despedida de todos los grandes del fútbol argentino, excepto uno

Cuatro de los cinco grandes del fútbol argentino —Boca, Independiente, San Lorenzo y Racing— rindieron homenaje al músico Carlos "Indio" Solari tras su fallecimiento.

Por otro lado, el único club de los denominados "grandes" que no dio muestras de afecto al artista fue River, quien no posteó nada en ninguna de sus redes sociales.

image

Live Blog Post

La despedida de Lito Vitale: “No fue trabajo profesional, sino complicidad humana”

El músico y compositor Lito Vitale se despidió de su colega y amigo “El Indio” Solari con un sentido testimonio: “No fue sólo trabajo profesional, sino complicidad humana".

El cantautor dialogó con Beto Casella en “Nadie nos para”, por Rock & Pop y se expresó a poco más de una hora del deceso: “El Indio es, será y fue un referente muy importante de nuestra cultura”.

En línea, recordó su participación en el primer compilado de “Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota”: “Tuve la suerte, y me cayó como una especie de medalla del cielo, de haber podido estar cerca de ellos durante la creación del primer disco ‘Gulp!’. También toqué el teclado en varias de sus canciones. Siempre fue una especie de lujo impensado”.

“No fue sólo trabajo profesional, sino complicidad humana y artística”, añadió.

Live Blog Post

Cuatro libros esenciales para entender la leyenda de Los Redondos y el universo del Indio Solari

La muerte de Carlos “Indio” Solari reavivó el interés por la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El primero de ellos es Recuerdos que mienten un poco. Otra obra fundamental es Fuimos reyes (Planeta, 2015), de Mariano Del Mazo y Pablo Perantuono. Construido a partir de más de 70 entrevistas, el libro reconstruye el ascenso de Los Redondos desde el circuito under hasta convertirse en una banda de estadios.

La ruptura definitiva de Patricio Rey ocupa el centro de La última noche de Patricio Rey (Gourmet Musical, 2021), de Martín Correa, Humphrey Inzillo y Pablo Marchetti.

Completa la lista Indio Solari: El hombre ilustrado (Sudamericana, 2005), de Gloria Guerrero. Lejos de una biografía convencional, la autora se concentra en narrar el surgimiento y crecimiento de Los Redondos dentro del contexto político y cultural de La Plata y Buenos Aires.

Live Blog Post

La Policía Científica trasladó el cuerpo a la morgue de Ituzaingó

La muerte del Indio Solari este 5 de junio impactó a la escena musical y cultural argentina. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

Se realizará una autopsia “por protocolo” para que quede establecida la causal de muerte.

Live Blog Post

Diputados de distintos bloques impulsan una despedida pública en el Congreso

Legisladores de distintos espacios políticos impulsaron este viernes gestiones para que el Congreso Nacional pueda albergar una despedida pública a Carlos Alberto "Indio" Solari, fallecido a los 77 años, en una iniciativa que quedó bajo análisis de las autoridades de la Cámara de Diputados.

Uno de los pedidos fue formalizado por el diputado Pablo Juliano, dirigente de la UCR, que presentó una nota para poner a disposición de la familia del artista las instalaciones del Palacio Legislativo en caso de que decidan realizar un homenaje abierto al público.

Live Blog Post

El comunicado de la cuenta oficial del Indio Solari

Mediante una publicación difundida en la cuenta oficial del artista, el entorno directo de Carlos Alberto "El Indio" Solari dejó un sentido mensaje para los millones de fanáticos que integran el movimiento contracultural de las "misas ricoteras".

"La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está", expresaron con profunda consternación a través del escrito impreso sobre fondo negro.

Temas

Dejá tu comentario

Te Puede Interesar

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda
Bajó las persianas

Una tradicional zapatería cerró una sucursal en la Peatonal sanjuanina: en un mes, es la segunda del rubro que se va en la vereda

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo
Villa Estornell

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo

Falleció el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock
La cultura, de luto

Falleció el Indio Solari: EN VIVO, la despedida de un ícono del rock

El vino sanjuanino viajará a granel para ser enlatado y comercializado en el mercado norteamericano. Antigua Bodega concretó su primera exportación directa de Pinot Grigio a Estados Unidos. 
Nuevos horizontes

El vino blanco de San Juan abre un nicho estratégico en las góndolas de EE.UU.

Intentó robar en un mayorista de Rawson, pero lo descubrieron porque lo conocían de otros delitos en el local
Lo atraparon

Intentó robar en un mayorista de Rawson, pero lo descubrieron porque lo conocían de otros delitos en el local