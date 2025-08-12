martes 12 de agosto 2025

¡Atención fanáticos!

Mi Amigo Invencible llega a San Juan con un show especial para celebrar los 10 años de "La Danza de los Principiantes"

El grupo mendocino Mi Amigo Invencible llega a la provincia en el marco de una gira especial. Con la celebración de su disco icónico como excusa, la propuesta es disfrutar de una velada con lo mejor de la música indie rock argentina.

Por Mariela Pérez
image

Durante este mes se cumplen 10 años del lanzamiento de “La Danza de los Principiantes”, el álbum que marcó la historia y trayectoria de la banda mendocina de rock indie Mi Amigo Invencible. Para que la celebración no pase desapercibida, estarán llevando a cabo una gira por todo el país y visita a San Juan está confirmada para las próximas semanas.

El espectáculo, conforme indicaron desde la productora Agencia Feliz, estará dividido en dos partes. Por un lado, apelando a la nostalgia de los fanáticos, estarán interpretando los clásicos que hicieron de “La Danza” un disco especial, invitando a un viaje en el tiempo reviviendo aquellas notas que pusieron a la banda mendocina en la escena nacional.

La segunda parte del concierto contará con la interpretación del material más reciente de la banda “Arco y Flecha” como los grandes éxitos de la carrera.

“La Danza de los Principiantes” fue el sexto álbum de estudio de la banda, impactando de manera positiva en la escena musical en pleno auge del indie en Argentina. Incluso para muchos especialistas se trata de un álbum casi de culto. Este disco cierra una etapa marcada por lo conceptual, que inició con el álbum Relatos de un Incendio (2011), luego en La nostalgia Soundsystem (2013), todo en colaboración con el artista visual que selló la identidad de MAI, Federico Calandria, ilustrador de las portadas.

Considerada una de las bandas más influyentes de la renovación musical latinoamericana, Mi Amigo Invencible consolidó su trayectoria y siguen vigentes tras casi 20 años sobre los escenarios, con 3 nominaciones a los premios Gardel y actualmente una gira por más de 15 ciudades.

La invitación para los fanáticos es el próximo 22 de agosto, a las 20 horas en Black Pear (Aberastain y Lateral de Circunvalación. Las entradas se encuentran disponibles por el sitio web flashpass.com.ar a $30.000. Organizan Agencia Feliz y Session Pro.

