En Caucete, detuvieron un camión con 30 toneladas de cuarzo sin la documentación correspondiente

Este lunes se conoció que un camión que transportaba 30 toneladas de mineral cuarzo fue detenido en un control de Gendarmería en la Ruta Nacional 141 , en Caucete . El conductor no pudo presentar la documentación obligatoria para el traslado, por lo que el vehículo y la carga fueron secuestrados por orden judicial.

El camión transportaba aproximadamente 30 toneladas de mineral cuarzo. Durante el control, los gendarmes solicitaron la documentación que avala el transporte de minerales, pero el conductor no pudo presentar la guía de tránsito correspondiente.

La falta de esta documentación constituye una infracción a la Ley Provincial 494-M, que regula el tránsito de minerales y rocas. En particular, se detectaron incumplimientos a los incisos 21, 30 y 32 de esta legislación minera.

image

Intervino el Juzgado de Paz de Caucete, mientras que el Ministerio de Minería de San Juan, entidad encargada de la supervisión, dispuso el secuestro preventivo del camión y la carga transportada.

Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial, en un operativo que busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para el transporte legal de minerales en la provincia.