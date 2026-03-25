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Piden cadenas de oración por una joven que cayó de un caballo en Caucete

El accidente ocurrió en una zona transitada del departamento y requirió una rápida intervención de emergencias. La víctima fue derivada al Hospital Rawson con lesiones de consideración y permanece bajo cuidados intensivos. En redes sociales solicitaron por su recuperación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
caucete

Una joven permanece internada en estado delicado luego de sufrir una fuerte caída de un caballo en Caucete. El hecho ocurrió en las últimas horas y generó preocupación entre vecinos y allegados, que rápidamente activaron un pedido de ayuda en redes sociales.

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El accidente se registró en calle La Plata, entre Colón y avenida de Los Ríos, en una zona donde la circulación a caballo es habitual. Según las primeras versiones, la joven -identificada como Eugenia Morales- se encontraba montando cuando el animal se habría asustado de manera repentina, provocando la caída.

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A raíz del impacto contra el suelo, la víctima sufrió heridas de gravedad. Vecinos que presenciaron la situación dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió una rápida intervención.

En el lugar trabajó personal médico, que asistió a la joven y dispuso su traslado urgente al Hospital Guillermo Rawson. Allí ingresó en estado delicado y quedó internada bajo estricta observación, mientras profesionales evalúan su evolución.

En paralelo, familiares, amigos y conocidos comenzaron a difundir mensajes en redes sociales solicitando cadenas de oración, en medio de la incertidumbre por su estado de salud.

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