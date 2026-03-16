La versión de la familia del conductor fallecido en el choque de Ruta 141: a qué velocidad habría viajado el riojano

Carrizo, quien perdió la vida, junto con Genara Malla. La mujer evoluciona favorablemente, informaron a este diario.

La familia de Mario Carmelo Carrizo , el conductor que perdió la vida en el trágico choque frontal ocurrido el domingo por la noche en la Ruta 141, en Caucete , brindó su versión sobre lo sucedido y aportó un dato clave sobre la velocidad a la que habría circulado el otro vehículo involucrado.

Caucete Identificaron al conductor que perdió la vida en el impactante choque en Ruta 141

En diálogo con Tiempo de San Juan, los allegados de Carrizo indicaron que, tras el impacto, el velocímetro de la camioneta Volkswagen Amarok conducida por el ciudadano riojano Sebastián Leo habría quedado detenido en 130 kilómetros por hora. Según sostuvieron, ese indicio reforzaría la hipótesis de que el conductor viajaba a una velocidad elevada al momento del siniestro.

De acuerdo con lo expresado por la familia, el conductor de la Amarok habría intentado esquivar al camión al que estaba sobrepasando cuando se produjo la maniobra que terminó desencadenando la colisión frontal.

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El trágico hecho ocurrió alrededor de las 19:50 del domingo, a la altura del kilómetro 131 de la Ruta Nacional 141, en la zona conocida como Laguna Seca, en Bermejo. Allí, una Amarok que se dirigía hacia el este impactó de frente contra una Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario, rumbo a la Ciudad de San Juan.

Como consecuencia del violento choque, Carrizo, de 68 años y domiciliado en Villa Aberastain, Pocito, murió en el lugar. La mujer que lo acompañaba, Genara Narcisa Malla, de 71 años, sufrió heridas de consideración y debió ser asistida por personal médico.

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El estado de salud de la pareja de Carrizo y quién era el fallecido

En las últimas horas, la familia informó que Malla evoluciona favorablemente y continúa internada en el Hospital Rawson, donde permanece bajo atención médica.

Carrizo era una persona conocida en Pocito, donde se dedicaba desde hace años a la instalación de gas, actividad que lo había convertido en un trabajador reconocido en la zona.

Por el hecho interviene la UFI Delitos Especiales, con la participación de los fiscales Nicolás Schiattino y Rodrigo Cabral, quienes trabajan junto a personal de Criminalística para reconstruir la mecánica del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.