Del flechazo... al porrazo: el video de una parejita sanjuanina que explota en las redes

Un momento cargado de romanticismo protagonizado por una pareja sanjuanina se volvió viral en redes sociales, aunque el final no fue tan perfecto como parecía.
En San Juan, una pareja fue grabada besándose apasionadamente. Todo era amor hasta que un evento inesperado le sumó comedia al romance.
En el video, grabado en la esquina de Matías Zavalla y Libertador, se observa a los enamorados compartiendo un beso apasionado. Sin embargo, justo al terminar, la joven pierde el equilibrio y cae al suelo, provocando una mezcla de sorpresa y risas entre quienes lo vieron.
A pesar de que no se sabe quiénes son los protagonistas, la inesperada escena conquistó a cientos de usuarios locales, que no tardaron en compartirlo por su toque cómico.