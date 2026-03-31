Vigilia, muestras y desfile: el cronograma completo de los homenajes a los veteranos de Malvinas en San Juan

Desde el Ministerio de Gobierno organizaron actividades por el del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” para homernajea s los combatiens y héroes que dejaron la vida por la Patria. El programa incluirá una vigilia y el acto central.

A continuación, el cronograma de eventos en el marco de la fecha:

Miercoles 1 de abril

19:00 hs: Apertura de la Vigilia.

20:00 hs: Presentación de números artísticos.

Durante la jornada habrá muestras de pertrechos de veteranos de guerra de Malvinas, muestra del Archivo General de la Provincia, exposición del RIM 22 y Delegación Naval San Juan, además de stands y actividades recreativas para niños.

00:00 hs: Entonación del Himno Nacional Argentino, minuto de silencio y Marcha de Malvinas, en homenaje a nuestros caídos.

00:30 hs: Continuación de vigilia en escenario.

Jueves 2 de abril

A partir de las 10:00 horas se realizará el Acto Central, que incluirá un desfile patrio por calle San Luis, entre Las Heras y España, con la participación de familiares de caídos, veteranos de guerra y representantes de las Fuerzas Armadas.