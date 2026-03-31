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Conmemoración

Vigilia, muestras y desfile: el cronograma completo de los homenajes a los veteranos de Malvinas en San Juan

Habrá muestras del RIM 22, números artísticos y actividades para toda la familia. Conocé todos los detalles del cronograma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
veteranos

Desde el Ministerio de Gobierno organizaron actividades por el del “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas” para homernajea s los combatiens y héroes que dejaron la vida por la Patria. El programa incluirá una vigilia y el acto central.

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A continuación, el cronograma de eventos en el marco de la fecha:

Miercoles 1 de abril

19:00 hs: Apertura de la Vigilia.

20:00 hs: Presentación de números artísticos.

Durante la jornada habrá muestras de pertrechos de veteranos de guerra de Malvinas, muestra del Archivo General de la Provincia, exposición del RIM 22 y Delegación Naval San Juan, además de stands y actividades recreativas para niños.

00:00 hs: Entonación del Himno Nacional Argentino, minuto de silencio y Marcha de Malvinas, en homenaje a nuestros caídos.

00:30 hs: Continuación de vigilia en escenario.

Jueves 2 de abril

A partir de las 10:00 horas se realizará el Acto Central, que incluirá un desfile patrio por calle San Luis, entre Las Heras y España, con la participación de familiares de caídos, veteranos de guerra y representantes de las Fuerzas Armadas.

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