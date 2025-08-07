Secuestran elementos de dudosa procedencia en un descampado de Caucete

En un operativo desarrollado por efectivos policiales de comisaría 37ma de Caucete , fueron secuestrados diversos elementos cuya procedencia no pudo ser justificada, y que podrían estar relacionados con hechos delictivos.

Todo comenzó en el Barrio Pie de Palo , donde los uniformados observaron a dos hombres saliendo de un descampado con objetos que levantaron sospechas por su posible origen ilegal. Al realizar un rastrillaje en el lugar, los efectivos hallaron un cuadro de bicicleta rodado 29 , sin marca visible, sin número de serie y con restos de pintura roja , evidenciando un posible intento de ocultamiento.

WhatsApp Image 2025-08-07 at 09.16.07 (1)

Posteriormente, en la intersección de calle Patricias Sanjuaninas y La Plata, se logró el secuestro de tres columnas de hierro para construcción, también sin documentación que acreditara su origen.

Ante estos hallazgos, se dio intervención al fiscal de turno del sistema acusatorio, quien ordenó el inicio de Actuaciones Preliminares para determinar la procedencia de los elementos incautados.

Todo lo secuestrado fue trasladado a la Comisaría 37ª, donde permanecerá hasta que se logre establecer si están vinculados a algún hecho ilícito.