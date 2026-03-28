Un delincuente golpeó a una adulta mayor, la tiró al piso y le robó su cartera: fue detenido

Una mujer de 75 años fue víctima de un hecho de inseguridad mientras se encontraba en la vereda de su casa, en las inmediaciones del Barrio Uruguay, en Capital. El suceso delictivo se produjo cuando un desconocido la abordó de manera imprevista, exhibiéndole lo que parecía ser una pistola negra para intimidarla. En medio del ataque, el delincuente la empujó con fuerza, provocando que la mujer cayera al suelo y sufriera diversas lesiones.

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Tras la caída, el asaltante logró arrebatarle su cartera, en cuyo interior se encontraba un teléfono celular Motorola E13, dinero en efectivo, llaves y su tarjeta SUBE. Sin embargo, en un giro particular de los hechos, el ladrón se desprendió del objeto utilizado para la amenaza a los pocos metros del lugar. Al ser recuperado, los efectivos policiales constataron que el arma era, en realidad, una réplica de plástico. Esto de acuerdo a información de la Policía de San Juan.

La víctima fue asistida por personal médico, confirmándose que presentaba arañazos y golpes en sus codos y brazos, heridas calificadas como lesiones leves. Tras recibir la atención necesaria, la mujer prestó declaración ante las autoridades competentes.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 2°, bajo la órbita del fiscal Francisco Montaño, de la UFI Delitos contra la Propiedad, quien lleva adelante la investigación para identificar y localizar al responsable del robo.