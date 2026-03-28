Crece el grooming en San Juan: proyectan un aumento de casos en 2026 y alertan por nuevas redes

El grooming crece en San Juan y ya no se limita a las redes tradicionales: la Justicia proyecta un fuerte aumento de casos en 2026 y advierte sobre plataformas cada vez más usadas por chicos.

Desde agosto de 2025, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas comenzó a intervenir en este tipo de causas. En ese período se registraron 74 casos, mientras que para este año proyectan que la cifra podría alcanzar las 112. El incremento no es menor: se trata de una suba cercana al 51%.

Actualmente, la fiscalía trabaja con alertas del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización de Estados Unidos que detecta actividades vinculadas a la explotación infantil en distintos puntos del mundo. A partir de esos reportes, se da aviso a la Justicia de cada país y se activan los mecanismos de investigación.

En ese marco, en San Juan ya se registran casos en los que la víctima es sanjuanina y el agresor se encuentra en otra provincia o incluso en otro país, y también situaciones inversas. Cuando la víctima es local, la Justicia avanza con la investigación, verifica su edad y realiza la correspondiente cámara Gesell para obtener más datos. Luego, toda esa información es remitida a la jurisdicción que corresponda. Si el caso es al revés, el procedimiento se replica en la provincia y se inicia la causa judicial.

Aunque la mayoría de los hechos continúa teniendo origen en redes sociales tradicionales como Facebook o Instagram, la atención empezó a correrse hacia plataformas que, en apariencia, resultan inofensivas. Una de ellas es Roblox, un entorno digital masivo donde los usuarios pueden jugar, crear mundos y socializar. Allí, muchos agresores se hacen pasar por menores para generar confianza con sus víctimas. El problema es que gran parte de quienes utilizan esta plataforma tienen entre 5 y 12 años, es decir, chicos que recién comienzan a interactuar en internet y que todavía no logran dimensionar los riesgos.

Otra aplicación que empieza a generar preocupación es Snapchat. Su principal característica es el "modo efímero", lo que significa que los mensajes desaparecen después de ser vistos, lo que dificulta la detección de pruebas. A esto se suma una función que permite conocer la ubicación en tiempo real de los contactos durante todo el día. Desde Grooming Argentina ya advirtieron sobre el peligro de estas herramientas y recomiendan prestar especial atención, sobre todo ante el crecimiento de su uso entre adolescentes. En San Juan, por ahora, no hay denuncias vinculadas directamente a esta red, pero desde la UFI plantean que hay que poner la lupa sobre ella, dadas las características "efímeras".

El grooming es una forma de abuso en la que una persona adulta se gana la confianza de un niño, niña o adolescente a través de internet con fines sexuales. Suele comenzar con un vínculo que parece inocente, pero puede escalar rápidamente hacia situaciones de manipulación, extorsión o abuso.