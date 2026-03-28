Detuvieron a un hombre por amenazar a un niño con un "cuchillo" en el cuello

Un hecho de inseguridad conmocionó a los vecinos de la localidad de La Bebida, en Rivadavia, cuando un niño de apenas 11 años fue abordado por un delincuente armado mientras volvía de estudiar. Por el hecho, la Policía de San Juan logró la detención de un joven de 18 años.

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Según fuentes policiales, el incidente tuvo lugar en las inmediaciones de calle Yornet y calle Brasil. El menor caminaba de regreso a su casa tras la jornada escolar cuando fue interceptado por Sánchez. Sin mediar palabra, el agresor le exhibió un arma blanca y llegó a apoyársela en el cuello para amedrentarlo.

Afortunadamente, el niño logró escapar de la situación y dar aviso inmediato a su madre. Fue la propia progenitora quien, tras recorrer la zona, logró identificar al sospechoso y alertar a los efectivos de la División Comando Radioeléctrico Oeste.

Debido a la hostilidad de los vecinos en la zona de la aprehensión, los uniformados debieron trasladar el procedimiento a la sede de la Comisaría 38°.

Tras un rápido despliegue, los uniformados localizaron al sospechoso en el interior del Barrio Sierra de Marquesado. Al realizarle el palpado de urgencia, los agentes secuestraron un arma cortopunzante que llevaba entre sus pertenencias.

El autor del delito quedó a disposición de la Justicia bajo el sistema de Flagrancia, vinculado a una causa por Amenazas Agravadas por el uso de arma blanca. El procedimiento quedó a cargo del Ayudante Fiscal, Dr. Gustavo Mendoza.