Le dieron una pedrada en la cabeza a un anciano en Chimbas y le robaron la bicicleta

Tres delincuentes emboscaron este viernes a un anciano que transitaba en bicicleta por una calle de Chimbas y le arrojaron una piedra en la cabeza. El hombre terminó ensangrentado, mientras los desconocidos escaparon con el rodado.

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La víctima del violento asalto callejero fue Justo Ochoa , de 72 años, quien este viernes por la tarde debió ser trasladado al Hospital Guillermo Rawson como consecuencia de las lesiones, según fuentes judiciales. El hombre presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo y era examinado para descartar lesiones en el cráneo.

El hecho ocurrió pasadas las 16 sobre calle Oro, entre Necochea y Luna. De acuerdo con las fuentes, Ochoa relató que circulaba en su bicicleta cuando tres jóvenes se le atravesaron y uno de ellos le arrojó una piedra directamente a la cabeza. El golpe lo tiró al piso y, en ese momento, los delincuentes aprovecharon para sustraerle el rodado.

Tras el ataque, los asaltantes escaparon con el rodado, mientras que el hombre fue auxiliado por vecinos y personal médico. En el caso intervino personal de la Subcomisaría Santa Lucía Este, que remitió las actuaciones a la UFI Delitos contra la Propiedad.