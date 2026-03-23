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Re sacado

Un ladrón robó el estéreo de un auto, apuñaló a un hombre mientras escapaba y lo atraparon

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en Caucete y terminó con la detención del sospechoso, quien ya registraba antecedentes por robos similares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de 32 años fue detenido en las últimas horas en Caucete, luego de protagonizar un violento robo y agredir al propietario de un vehículo. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la zona de Diagonal Sarmiento y Coronel Dupuy.

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De acuerdo a fuentes policiales, el sujeto -identificado como Carlos Ezequiel Suárez- habría forzado las puertas de un auto estacionado y, tras ingresar, sustrajo el estéreo. Sin embargo, cuando intentaba escapar, fue sorprendido por el dueño del vehículo, a quien atacó con un cuchillo.

Luego del ataque, el sospechoso se dio a la fuga, pero fue interceptado por personal policial en la intersección de Urquiza y Godoy Cruz. Al momento de su detención, aún tenía en su poder un arma blanca.

El acusado quedó a disposición de la Justicia y fue imputado en una causa que investiga la UFI Delitos contra la Propiedad. En los próximos días deberá enfrentar la audiencia judicial correspondiente.

Cabe señalar que Suárez ya registraba antecedentes penales por hechos de similares características. Según se informó, acumulaba al menos tres condenas previas dictadas en suspenso, por lo que continuaba en libertad al momento de este nuevo episodio delictivo.

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