Persecución de película en San Juan: una pareja, un robo y una carrera en moto y a pie

Una persecución que comenzó en moto y terminó a pie terminó con un hombre y una mujer detenidos.

Una escena digna de una película de acción se vivió este jueves en la zona de Villa Hipódromo, en Rawson, cuando una pareja protagonizó una intensa persecución policial que incluyó una fuga en motocicleta y una posterior huida a pie por el interior de un barrio.

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Todo comenzó cuando efectivos del Comando Urbano intentaron detener la marcha de una motocicleta en la intersección de calles Comandante Cabot y Urquiza. En el rodado se trasladaban dos personas mayores de edad, quienes, lejos de acatar la orden policial, emprendieron la fuga a toda velocidad.

La persecución se extendió por varias cuadras hasta que los sospechosos abandonaron la moto en inmediaciones de calles Vidal y Constitución. Lejos de rendirse, continuaron la huida a pie, ingresando al barrio Las Garzas, en Villa Hipódromo.

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Finalmente, los uniformados lograron aprehender a la pareja dentro del barrio. Durante el procedimiento, se secuestró un teléfono celular Motorola E7i de color naranja, que había sido sustraído momentos antes a una mujer.

Interviene en el caso la UFI Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Gustavo Mendoza. Los detenidos, identificados como Rojas y Benítez, quedaron a disposición de la Justicia, acusados de robo y lesiones.