Intento de robo frustrado: quiso sacar una bicicleta por la reja y lo detuvieron

Un hombre de 38 años fue detenido en el departamento Chimbas luego de intentar robar una bicicleta del interior de una vivienda.
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El damnificado alertó a la Policía, que logró aprehender al acusado en el lugar.
Un hombre de 38 años fue detenido en el departamento Chimbas luego de intentar robar una bicicleta del interior de una vivienda.
El hecho ocurrió en el Barrio Costanera II, donde el sujeto —identificado como Montaña— fue sorprendido cuando intentaba sustraer una bicicleta, pasándola por encima de las rejas del patio principal del domicilio.
De acuerdo a fuentes policiales, el damnificado advirtió la situación y dio aviso inmediato al Comando Radioeléctrico Norte. A partir de ello, los efectivos se hicieron presentes en el lugar y lograron aprehender al sospechoso.
El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, con intervención del ayudante fiscal Mariano Teja, acusado por el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa.