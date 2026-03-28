Patio de comidas del Vea: de recibir miles de familias por día a las deudas y el ocaso de un ícono sanjuanino de los 90'

En los 90’ no había hipermercados en San Juan. Fue una firma mendocina la que inauguró el primero y se convirtió en la sensación. El Vea se vendía en los medios de comunicación como el primer hiper de la provincia, con una particularidad, tenía patio de comidas y salón de juegos en un predio de más de 1000 metros cuadrados. El Patio de Comidas del Vea era el único punto gastronómico en el interior de un supermercado que tenía la provincia.

El entonces gobernador Jorge Escobar, el intendente de la Capital, Daniel Coll y el gerente José Angulo, en representación de la firma sanjuanina, fueron a cortar la cinta. “Con todo lo que tiene que tener”, escribía Diario de Cuyo en su edición del sábado 30 de noviembre de 1996.

Era el primer hiper de San Juan con "42.000 productos correspondientes a los rubros comestibles, electrodomésticos, bicicletas, colchones, artículos de librería, de juguetería y pescadería, entre otros”, decía el texto que acompañaba la foto de la inauguración del “monumental hipermercado”. El Patio de Comidas del Vea se inauguraría un mes después, en diciembre de ese mismo año.

Luego de pasar por las manos de varios concesionarios, sufrió su primer golpe con la pandemia en 2020 y nunca más pudo recuperarse del todo. Cerró con deudas y conflicto con los empleados. En este Viaje en el Tiempo: así fue el ocaso de un patio de comidas icónico de los 90’ para San Juan.

El desembarco de los “pioneros” mendocinos en la esquina de 25 de Mayo y Jujuy

inauguración super vea El gobernador Jorge Escobar; el intendente de la Capital, Daniel Coll; el empresario mendocino José Angulo; y más autoridades provinciales en el corte de cinta el 29 de noviembre de 1996. Foto Diario de Cuyo.

En noviembre de 1996, en San Juan se abría una nueva era en la actividad comercial minorista. Específicamente, el 29 de noviembre de ese año se inauguró el Súper Vea de la esquina de las calles 25 de Mayo y Jujuy, convirtiéndose en el primer hipermercado de la provincia. La propuesta llegó de la mano de un grupo de empresarios mendocinos: José Pedro Angulo; Juan Carlos Angulo en el área de Compras; José Luis Innocenti en Finanzas y Publicidad; Miguel Ángel Innocenti en Arquitectura y Construcción, y Alejandro Angulo en Importación. En ese momento, la empresa ya tenía una presencia fuerte en el país con 29 establecimientos, cuyos comienzos se remontan a sus bases en la localidad de Godoy Cruz, Mendoza.

De acuerdo con las crónicas del Diario de Cuyo, la apertura del hipermercado generó en la provincia más de 350 puestos de trabajo de forma directa, tenía una superficie cubierta era de 11.000 metros cuadrados, de los cuales 5.200 estaban destinados al salón de ventas, y contaba con 40 cajas registradoras equipadas con sistemas de scanner de última generación. En tanto, en el predio se había construido un amplio estacionamiento para vehículos con una capacidad para 400 automóviles distribuidos en dos niveles: 100 en el subsuelo y 300 en la parte exterior. Para esto, la firma realizó una inversión de 10 millones de dólares. "Diseñamos para San Juan un local con todas las características de híper, donde será prácticamente imposible no hallar lo que uno busca cuando va de compras. Apostamos a la clientela con tecnología de punta y toda la experiencia en el rubro”, expresó José Luis Innocenti en la previa de la inauguración de la gran sucursal que marcó a generaciones enteras.

WhatsApp Image 2026-03-27 at 21.00.37 El hipermercado ante de abrir sus puertas en 1996.

En el acto de inauguración, el gobernador Escobar calificó al grupo Angulo como "pioneros" en el mercado regional y afirmó que "seguramente ustedes habrán comenzado como el almacén y hoy vemos cómo instalaron el primer hipermercado de San Juan...son el contagio de lo que esperamos que sean los nuevos empresarios de San Juan".

Pero, en realidad, lo más novedoso que traía consigo esta apertura de Vea no era tanto su salón de ventas, sino el patio de comidas adyacente y el salón de juegos para niños. El espacio gastronómico fue inaugurado un mes después del híper y fue el primero en su tipo en la provincia, emulando los patios de comidas que se encontraban en los shoppings del país.

Esto representó todo un mundo nuevo para los sanjuaninos de aquel momento, que solamente contaban con el Alto del Bono Shopping como un paseo de compras variado y restaurantes. “Hemos instalado un área de comidas rápidas de excelente nivel y, al lado, un enorme salón de juegos para los más pequeños. Esto vendría a completar el recorrido que una familia tipo haría al salir de compras, pues tendría un solaz para los niños y también un fast food donde sentarse a comer un bocado con toda comodidad", decía Innocenti.

El lugar dedicado a la venta de comidas rápidas tuvo una presentación con bombos y platillos, caracterizado como “único en San Juan y con platos muy económicos”, con una capacidad para 250 personas y administrado al principio por la propia compañía. De este modo, la provincia dio un paso trascendental en su historia comercial: le abrió las puertas a un nuevo esquema de negocios similar al de los centros comerciales de otras ciudades y con una infraestructura de primera línea. La oferta comercial del Vea se completaba con un banco, una farmacia y una tintorería.

La época de oro con los Martinazzo y un Mundial de Hockey como ventana al mundo

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En 2001, meses antes del corralito y el colapso económico a nivel nacional, Marcelo Martinazzo se hizo cargo del Patio de Comidas del Vea que, hasta entonces, había sido administrado por los mendocinos. Fue el primer consecionario que tuvo el local gastronómico. Al lado, una franquicia de patio de juegos, era administrado por otro mendocino.

"En ese momento el dueño de Vea era Angulo y estaba haciendo negocios para venderlo a los chilenos, a Cencosud", explicó Martinazzo en diálogo con Tiempo de San Juan.

Daniel Martinazzo, presidente de la Federación Sanjuanina de Patín de ese entonces y tío de Marcelo, había logrado que Vea sponsoreara a la Selección Argentina durante el Mundial de Hockey de ese año y fue la época de esplendor del super y, por consiguiente, del paseo gastronómico. Del Patio de Comidas del Vea salían las viandas que alimentaron a los jugadores del seleccionado nacional, alojado durante tres meses en el Hotel Alkristal.

"Ahí nosotros, a través de Cencosud, también empezamos a darle de comer a los empleados del Easy. Teníamos una infraestructura grande que realmente no era para quedarse solamente con la gente que entraba al Vea. Hacíamos comida para dos mil personas de la miería y también para Autotransportes San Juan Mar del Plata", detalló Martinazzo.

Cencosud empezaba a asentarse en San Juan y a la compra del Vea se le sumó la construcción del Easy y el Hiper Libertad que comezaba por esos años.

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El Patio de Comidas del Vea funcionaba a pleno y, además de las viandas que repartía a numerosas empresas sanjuaninas, comenzaba a afianzarse como el lugar preferido de las familias sanjuaninas que iban al súper.

El grupo Martinazzo administró el lugar por 7 años y fue la época dorada del Patio, que absorvía un 35% de los 8 mil clientes diarios que entraban a hacer las compras al Vea.

Las cosas no eran muy distintas a cuando inauguró ya que el espacio de más de 1000 metros cuadrados aún conservaba su característico piso de porcelanato blanco y naranja y era un solo comercio gastronómico unificado, algo que cambió cuando los Martinazzo dejaron de hacerse cargo.

"Nosotros estuvimos hasta 2008-2009 y ahí cuando nos fuimos cerró por un tiempo y después volvió a abrir", detalló el empresario gastronómico. Luego de ese periódo, el espacio comenzó a subalquilarse y a dividirse en distintos negocios. Cambió de consecionarios, fue el principio del fin.

El ocaso tras la pandemia, las deudas y su cierre definitivo

La pandemia fue un nuevo golpe para el consumo en todo el país, el Patio del Vea no fue la excepción y el cierre lo afectó significativamente. En 2021, cuando la cuarentena comenzó a flexibilizazarse, lo tomó Donoca SAS con el objetivo de recuperarlo. Sin embargo, la infraestructura ya era vieja y afloraban los problemas edilicios de no haber hecho obras grandes desde su inauguración.

A cargo del Patio de Comidas del Vea quedó el emrpesario Emanuel Uzair que conservó los empleados, pero tuvo muchos problemas para sostenerlos.

"Nosotros teníamos la concesión desde la pandemia y tuvimos un inconveniente a mitad del año pasado con el sindicato de los gastronómicos", detalló en una nota que dio a Tiempo de San Juan a mediados de febrero, cuando se conoció la noticia del cierre definitivo del Patio.

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Los problemas edilicios, sumados a los juicios laborales y la caída del consumo hicieron crecer las deudas. El alquiler, por parte de Donoca SAS se atrasó 3 meses con Cencosud y, a pesar de que ellos aseguran haber pagado hasta el último peso que debían, los chilenos decidieron cambiar de rumbo y no renovarles la concesión del lugar.

"Levanté el lugar que estaba a punto de morir, fue un resurgimiento pero después vino la recesión del 2024, la del 2025 y fue un año de una montaña rusa de malos momentos", revelaba Uzair.

A fines de enero de 2026, Donoca SAS quizo renovar su contrato de alquiler, pero la multinacional chilena se negó. Para Uzair, Cencosud los trató "como un número más". "Estamos hablando de un lugar que tiene mucha historia en San Juan, tiene clientes fidelizados", se lamentó. En los últimos años, el público familiar del Patio del Vea había virado hacia clientes de la tercera edad, que disfrutaban de la oferta gastronómica y de los shows musicales de los fines de semana. No alcanzó.

El cierre definitivo del Patio de Comidas del Vea se dio durante el feriado de Carnaval y dejó a 20 trabajadores en la calle. Los negocios fueron desmantelados en menos de una semana, las sillas naranjas que combinaban con el porcelanato desaparecieron y el lugar quedó tapiado con paredes de durlock esperando a su nuevo dueño que sería, según algunas versiones, una importante cadena de gimnasios, marcando así el fin de una época.