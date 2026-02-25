Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

En los '90 el supermercado Vea, perteneciente a la multinacional CENCOSUD, fue el primero en inaugurar un patio de comidas en San Juan. El Patio del Vea era un 'planazo' para cualquier niño de la época y para familias completas que, por primera vez, tenían todo en un solo lugar. Las compras del mes, la pasada por el patio de juegos, el estacionamiento y la oferta gastronómica más variada de San Juan tuvieron su época de esplendor en los más de 1.000 metros cuadrados ubicados en calle Jujuy y 25 de Mayo. La realidad hoy, a casi 30 años de su nacimiento, es otra y en febrero de 2026, golpeado por la crisis, el Patio del Vea decidió cerrar sus puertas para siempre.

Ahora, CENCOSUD , estaría proyectando la instalación de una reconocida franquicia de gimnasios . A causa del cierre, 20 familias se quedaron sin sustento económico ya que no pudieron ser reubicadas por la empresa concecionaria Donocca SAS, quien tenía a cargo la oferta gastronómica del lugar desde la pandemia.

"Estamos muy tristes. Llega un punto que estábamos asfixiados económicamente y lo que hacíamos era sobrevivir", dijo a Tiempo de San Juan, Emanuel Uzair, quien tenía el alquiler del lugar y que, acorralado por las deudas, decidió cerrar el lugar.

Según Uzair hubo varios factores que se combinaron para que la pyme gastronómica se fundiera. "Nosotros teníamos la concesión desde la pandemia y tuvimos un inconveniente a mitad del año pasado con el sindicato de los gastronómicos", explicó el empresario.

El Patio del Vea tenía una gran cantidad de jóvenes empleados al través del programa Programa de Inserción Laboral (PIL). "Los pibes que venían de la pandemia los incluimos bajo ese programa y fue su primer trabajo", detalló el exconcesionario. Sin embargo, con el cambio de gobierno nacional el programa se dio de baja y todos esos trabajadores quedaron en una situación irregular, que fue denunciada por el gremio gastronómico (UTHGRA) a mediados del 2025.

"El gremio fue a hacer una inspección, estaban los pibes trabajando y los tomó como trabajadores en negro. Fue un ida y vuelta complicado, era un convenio entre el Gobierno Nacional y las Pymes. Esto escaló a un juicio que terminó perjudicándonos y llevándonos a pagar una suma de más de 150 millones de pesos", aseguró Uzair.

Las cuentas de Donocca SAS fueron embargadas durante meses y las deudas comenzaron a crecer. El alquiler del espacio donde funcionaba el Patio del Vea se atrasó tres meses y lo mismo ocurrió con sueldos y proveedores.

"Yo tomé la concesión en plena pandemia. Se me dio la oportunidad de tomar el espacio con los empleados que ya estaban y levanté el lugar que estaba a punto de morir, fue un resurgimiento pero después vino la recesión del 2024, la del 2025 y fue un año de una montaña rusa de malos momentos", remarcó el empresario sanjuanino.

Con las cuentas embargadas y en rojo, más los problemas edilicios que no se solucionaban, Donocca intentó llegar a varios acuerdos y tras pagar en cuotas las demandas que tenían por los trabajadores en negro, pudieron también cancelar la deuda con Cencosud. A pesar de todo, cuando presentaron las intenciones para renovar nuevamente el alquiler del patio, la multinacional se negó. La noticia se les comunicó a fines de enero y desde el feriado del carnaval el paseo gastronómico está cerrado. Es más, ya han desmantelado gran parte de los locales que allí funcionaban según indicó. El cierre es definitivo.

Los planes del Vea para el espacio libre

Tiempo de San Juan consultó por el futuro de esos 1.000 metros cuadrados que antes ocupaba el Patio del Vea y Crucijuegos, que en los últimos años había cerrado como espacio de juegos y se había reconvertido a un salón para eventos infantiles.

Las versiones son dos. La primera es que el supermercado se extendería a este espacio sumando más góndolas y ampliando su oferta de productos. La otra, y por estas horas la más fuerte, es que ahí se instalaría un gimnasio.

"Cencosud tiene convenio con SportClub, así que yo estimo que eso ya lo tenían cerrado y esa es la franquicia que abriría en el lugar", especuló Uzair.

En este sentido, el exconcesionario se ocupó de aclarar que las deudas con la empresa propietaria del supermercado se cerraron: "No les quedamos debiendo un peso".

Para Uzair, Cencosud los trató "como un número más". "Estamos hablando de un lugar que tiene mucha historia en San Juan, tiene clientes fidelizados", se lamentó. En los últimos años, el público familiar del Patio del Vea había virado hacia clientes de la tercera edad, que disfrutaban de la oferta gastronómica y de los shows musicales de los fines de semana.

"De nuestro lado lamentamos muchísimo esto que ha pasado en tan poco tiempo y por la clientela que teníamos de gente grande, de años que lleva 25 años yendo al patio. Nos puso muy tristes a todos y esperemos en algún momento volver a reunirnos con ellos y volver a darles ese espacio en el que se sentían tan cómodos", cerró Uzair.

Hoy, detrás de una pared de durlock, solamente quedaron los carteles de los locales gastronómicos que supieron ser un punto neurálgico de las reuniones familiares de los fines de semana en San Juan. El paseo de compras, por ahora, es lo único que sobrevivió a las crisis.