UNSJ: tras inviernos sin calefacción, cómo avanzan las obras de gas en los Colegios Preuniversitarios

A días del inicio del ciclo lectivo, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) avanza con obras clave en los Institutos Preuniversitarios (IPU), luego de varios inviernos atravesados sin un sistema de calefacción adecuado. Los trabajos se concentran en la instalación y optimización de las conexiones de gas en los tres establecimientos dependientes de la casa de altos estudios.

El secretario de Obras y Servicios, Fernando Gómez, informó en Canal Xama que ya concluyó la conexión a la red de gas en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno, una intervención que había comenzado a principios de julio del año pasado y que "representa un paso fundamental para garantizar calefacción en el edificio".

En paralelo, las tareas se encuentran en su etapa final en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento y en la Escuela de Comercio Libertador General San Martín. Según detallaron desde el área, actualmente se trabaja en la generación de los ductos de ventilación para la caldera que abastecerá de calefacción al edificio central, una instancia decisiva para dejar operativos los sistemas antes de la llegada de las bajas temperaturas.

Además de las intervenciones vinculadas al gas, la Secretaría lleva adelante tareas de adecuación eléctrica en los tres colegios, en el marco de una planificación integral de mantenimiento y mejora de la infraestructura escolar.

Desde la UNSJ aseguraron que el objetivo es reducir al mínimo el impacto de las obras durante el dictado de clases. En ese sentido, indicaron que se coordinarán las acciones con los equipos directivos para evitar interrupciones innecesarias y garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo mientras continúan los trabajos pendientes.

Fuente: Info UNSJ