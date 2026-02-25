Cayó la cantidad de ganado vacunado contra la aftosa en 2025, y en marzo se reinicia la campaña sanitaria en todo San Juan

A pesar de no ser una provincia ganadera, San Juan tiene lo suyo. En 2025 fueron vacunadas contra la aftosa 40.816 cabezas de ganado bovino y 3.217 contra la brucelosis (terneras entre 3 y 8 meses); mientras que en 2024 ese número ascendía a 47.217 y 4.419 respectivamente. Es decir que ingresó un 15 por ciento menos de vacunos al Programa Sanitario Provincial (implementado por ley 1032). Esa caída obedecería a la falta de agua y por ende a la escasez de alimentos que obligó a los productores a venderlos para evitar pérdidas.

Si la comparación se hace con el año 2016, es un poco más promisoria porque en ese momento se vacunaron 36.500 bovinos, aunque hubo picos de más de 54 mil como el registrado en el 2022.

Valle Fértil, es el principal productor de vacunos tanto que del total, 20.853 animales son de ese departamento, seguido de lejos por 25 de Mayo con 4675. Luego se ubican Caucete y Jáchal con algo más de 3800 cabezas.

De todos modos el número real de bovinos es superior ya que no todos reciben la dosis de vacuna correspondiente, pero es la única manera de aproximarse a una cifra de existencia. Esta campaña que se realiza dos veces al año y es clave para mantener la sanidad del rodeo, comenzará el mes próximo aunque en general solía hacerse en junio. La segunda se lleva adelante en diciembre pero sólo en establecimientos seleccionados.

“Es difícil dar números exactos porque si el día de la vacunación sólo hay 300 vacas y las otras no están en el lugar, no las declaran y es algo que sucede todos los años. Por eso estimamos que en San juan puede haber entre 50 y 60 mil cabezas de ganado bovino”, dice Rodolfo Botas del área de Desarrollo Agropecuario y con años de experiencia en este tema.

VACA2

La caída

Al parecer “la merma de cabezas es atribuida a la sequía y a la comunicación con productores por la dificultar de llegar a los puestos”, indican desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario, a cargo de Leonardo Storniolo.

También está prevista la digitalización del rodeo ya que el Senasa recientemente reglamentó la trazabilidad ganadera (resolución 530/2025), que entró en vigencia a partir del primero de enero de este año, por la cual será obligatoria la identificación individual de bovinos, búfalos y equinos. La utilización de estos dispositivos de identificación ayudará a mejorar la trazabilidad y el manejo ganadero. En otras palabras, esto reemplazará a la vieja práctica de marcar el ganado. Claro que no será tan sencillo de llevar adelante por los costos que le generará a cada productor, más aún a los pequeños.

Por ahora se están brindando charlas informativas en Capital, Jáchal y Valle Fértil junto al médico Veterinario Lucas Olivera, para llevar conocimientos y toma de conciencia referida a la sanidad animal.

La disminución de la vacunación está ligada a una baja en la cantidad de cabezas que los productores no han podido mantener porque la falta de agua hizo escasear las pasturas y prefirieron venderlas para ser faenadas, y no perderlas.

Del 90 por ciento de las crías de ganado vacuno están pensadas para consumo interno de carne y el resto se vende en Córdoba.

La mayor parte del faenamiento se realiza en la planta ubicada en calle 11 en Pocito o en las de Valle Fértil e Iglesia. Un mínimo porcentaje es criado en los 5 tambos que hay en la provincia para producción de leche y derivados, siendo el establecimiento caucetero “Don Francisco” el de mayor producción.

CABRA1

Producción Caprina

Respecto a la producción caprina se puede decir que se practica a pequeña escala, prácticamente sólo a nivel familiar, y se estiman que hay alrededor de 58.000 cabezas. Actualmente se están relevando distintos puestos para establecer necesidades y evaluar cómo ayudar al sector. En este sentido hay que destacar que no se ha dado a conocer ningún tipo de incentivo para estos productores que luchan fundamentalmente con la aridez de la zona. En este caso el primer productor de cabras es 25 de Mayo con más de 20 mil cabezas seguido por Valle Fértil con 18.223.