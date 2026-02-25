miércoles 25 de febrero 2026

Accidente de tránsito

Vuelco de una camioneta en San Luis: una pareja sanjuanina terminó hospitalizada

El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 147, a pocos kilómetros de La Calera. Los ocupantes, de 60 y 62 años, sufrieron politraumatismos y quedaron internados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
vuelco en San Luis

Un matrimonio oriundo de San Juan protagonizó un fuerte accidente vial este miércoles cerca del mediodía, cuando la camioneta en la que se desplazaban volcó sobre la Ruta Nacional 147, en el norte de la provincia de San Luis. El hecho se registró alrededor de las 12, a la altura del kilómetro 882, a unos 15 kilómetros del ingreso a la localidad de La Calera.

De acuerdo a la información brindada por la Subcomisaría 5ª, el vehículo involucrado fue una Chevrolet S10 que circulaba en sentido sureste–noroeste. Por motivos que aún no fueron esclarecidos, el conductor, un hombre de 60 años, perdió el dominio del rodado, lo que provocó que la camioneta se despistara y terminara volcando sobre la banquina.

Como consecuencia del impacto, tanto el conductor como su acompañante, una mujer de 62 años, resultaron con politraumatismos. Personal de salud acudió rápidamente al lugar para brindar las primeras atenciones y, debido a las lesiones sufridas, ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, en la ciudad de San Luis, donde permanecen internados bajo observación médica.

Las actuaciones continúan a cargo de la Justicia puntana, que busca determinar las causas del siniestro y establecer si intervinieron factores externos en la mecánica del vuelco.

