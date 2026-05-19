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Operativo

Secuestraron varias motos, tras quejas por ruidos molestos de picadas en 25 de Mayo

Los procedimientos se realizaron tras reiterados reclamos de vecinos por ruidos y maniobras peligrosas. Intervino la Justicia de Paz, que ordenó allanamientos en distintos domicilios. Hay motos secuestradas y la investigación continúa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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A partir de múltiples denuncias de vecinos de 25 de Mayo, autoridades iniciaron una investigación por ruidos molestos y presuntas picadas protagonizadas por motociclistas en la zona. Los reclamos apuntaban principalmente al uso de caños de escape libres o modificados, que generaban altos niveles de ruido, especialmente en horarios nocturnos.

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Ante esta situación, se dio intervención a la jueza de Paz del departamento, Eugenia Barassi, quien dispuso la apertura de un expediente contravencional (N.º 156/26) y el inicio de actuaciones investigativas para determinar a los presuntos responsables.

Con el avance de la pesquisa, personal de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 10° llevó adelante tareas de campo que permitieron identificar a los participantes. En ese marco, durante la jornada se concretaron allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la jurisdicción.

Como resultado de los operativos, se logró el secuestro de varias motocicletas, además de partes y elementos vinculados a las causas que se investigan. También se registraron detenciones, aunque no trascendió la cantidad de personas involucradas.

Las actuaciones continúan bajo directivas judiciales y no se descarta la realización de nuevas medidas en el marco de la investigación, que sigue en curso con el objetivo de esclarecer completamente los hechos denunciados por la comunidad.

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