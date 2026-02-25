San Juan se movilizó para hallar a Andrés Brizuela, un joven con autismo: lo hallaron en una iglesia

San Juan Te Busca se activó nuevamente, esta vez ante la desaparición de Andrés Brizuela, un joven con autismo que fue buscado intensamente tras ausentarse de su domicilio a comienzos de esta semana. Finalmente apareció este miércoles en una iglesia y está en buen estado de salud, informaron fuentes de su entorno.
Según los datos aportados por sus familiares, Andrés había sido visto por última vez el lunes 23 de febrero a las 10:30 horas. En aquel momento, el joven salió de su casa con la intención de realizar una caminata, una actividad que suele frecuentar, pero no regresó a su hogar.
Para facilitar su identificación, se había informado que al momento de su desaparición Andrés vestía una remera roja y una bermuda de color negra. Dada su condición de autismo, su hallazgo sano y salvo tranquilizó inmediatamente a sus seres queridos y a las fuerzas policiales.