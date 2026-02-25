Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

El acuerdo de juicio abreviado pactado entre la defensa, la Fiscalía y la acusada cerraría, el próximo 4 de marzo, un caso que permaneció abierto casi seis años tras un crimen que conmocionó a la comunidad de Ullum. Esther del Valle Villalobos Rodríguez en la madrugada del 12 de diciembre de 2020 apuñaló a su expareja, identificado como Jorge Francisco Cortez, admitió los hechos y aceptó una pena de tres años de prisión en suspenso , lo que significa que no irá a la cárcel.

Su condena no fue confirmada. El juez de cámara Juan Bautista Bueno expresó que el próximo 4 de marzo dará a conocer su veredicto. Informando si homologa o no el pacto que hubo entre el fiscal Daniel Galvani, la abogada defensora María Filomena Noriega y la procesada. Cabe destacar que el abogado querellante -representante de la familia- estuvo en contra de este acuerdo.

El hecho ocurrió en un domicilio de Villa Santa Rosa, donde la víctima, identificada como Jorge Francisco Cortez, fue atacada durante una discusión con su pareja, según reconstruyó la investigación. Ese día, tras una salida con familiares, la pareja regresó a la vivienda y los reproches -por motivos que incluyen celos, consumo de alcohol y tensiones acumuladas- derivaron en una pelea. En el forcejeo, la mujer tomó un cuchillo y le asestó una puñalada mortal debajo de la tetilla izquierda de Cortez, quien murió poco después en el hospital a causa de la herida punzante.

Durante la instrucción, la imputada declaró que había sido víctima de violencia de género por parte de la víctima y que actuó en un contexto de estado de emoción violenta, una figura legal prevista en el Código Penal que puede atenuar la pena cuando se comprueba que la reacción se produjo bajo una perturbación emocional intensa provocada por la conducta de la otra persona. Las partes acordaron en base a esa calificación y presentaron el juicio abreviado ante la Sala I de la Cámara en lo Penal y Correccional de San Juan.

Sí el tribunal acepta el pacto, la pena de tres años de prisión en suspenso quedará firme, permitiendo que la mujer continúe en libertad bajo reglas de conducta.