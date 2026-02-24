Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano

Un impactante vuelco se registró este lunes por la tarde-noche en la vecina provincia de San Luis, donde una familia oriunda de San Juan volcó en plena zona serrana y cuatro de sus integrantes resultaron heridos. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 46,5 de la ruta que atraviesa la Sierra de los Comechingones, entre las localidades de Papagayos y Villa del Carmen.

Según informaron medios puntanos, el vehículo -un Ford Fiesta de color bordó- se despistó en una bajada y terminó fuera de la carpeta asfáltica, detenido en una zanja lateral. A raíz del violento vuelco, se activó un importante operativo sanitario y policial para asistir a los ocupantes.

En el auto viajaban un matrimonio y sus dos hijos, todos mayores de edad. De acuerdo con el testimonio de uno de los ocupantes, el rodado habría presentado una falla mecánica repentina: “Se apagó el motor y el volante se trabó”, lo que habría provocado la pérdida de control en un tramo de descenso.

Como consecuencia del impacto, los cuatro sufrieron lesiones de distinta consideración. Dos de ellos fueron trasladados al hospital de Merlo para su evaluación y atención médica. En tanto, el conductor, de 40 años, fue derivado de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo tras ser diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico severo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios de Papagayos y Villa del Carmen y personal del SEMPRO, que desplegaron tareas de rescate, asistencia y traslado de los heridos. La mecánica del accidente es materia de investigación.