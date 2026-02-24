martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sierra de los Comechingones

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano

El siniestro ocurrió en la zona serrana entre Papagayos y Villa del Carmen. Cuatro personas resultaron heridas y el conductor, con traumatismo craneoencefálico severo, permanece internado en estado delicado en el Hospital Central de San Luis.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un impactante vuelco se registró este lunes por la tarde-noche en la vecina provincia de San Luis, donde una familia oriunda de San Juan volcó en plena zona serrana y cuatro de sus integrantes resultaron heridos. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 46,5 de la ruta que atraviesa la Sierra de los Comechingones, entre las localidades de Papagayos y Villa del Carmen.

Lee además
llevaba un aire acondicionado, dijo que lo encontro en una plaza de rivadavia y no convencio a la policia: termino detenido
Villa del Carmen

Llevaba un aire acondicionado, dijo que lo encontró en una plaza de Rivadavia y no convenció a la Policía: terminó detenido
Imagen ilustrativa.
Barrio Costa Canal I

"El Droguita" y un historial sinfín: cayó en Concepción por golpear, manosear y robarle a una mujer

Según informaron medios puntanos, el vehículo -un Ford Fiesta de color bordó- se despistó en una bajada y terminó fuera de la carpeta asfáltica, detenido en una zanja lateral. A raíz del violento vuelco, se activó un importante operativo sanitario y policial para asistir a los ocupantes.

En el auto viajaban un matrimonio y sus dos hijos, todos mayores de edad. De acuerdo con el testimonio de uno de los ocupantes, el rodado habría presentado una falla mecánica repentina: “Se apagó el motor y el volante se trabó”, lo que habría provocado la pérdida de control en un tramo de descenso.

Como consecuencia del impacto, los cuatro sufrieron lesiones de distinta consideración. Dos de ellos fueron trasladados al hospital de Merlo para su evaluación y atención médica. En tanto, el conductor, de 40 años, fue derivado de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo tras ser diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico severo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios de Papagayos y Villa del Carmen y personal del SEMPRO, que desplegaron tareas de rescate, asistencia y traslado de los heridos. La mecánica del accidente es materia de investigación.

Temas
Seguí leyendo

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Operativo cerrojo en Rawson: detuvieron a dos sujetos tras desvalijar un taller y ofrecer una moto robada

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

Preocupación en Capital: vecinos aseguran que una mujer deambula "pidiendo" dinero con un cuchillo

Señalan que el jugador de Trinidad golpeó sin motivo y "de caliente" a un ex compañero de López Peláez

En Rawson, una mujer se salvó por un pelo de morir golpeada por un poste de luz y todo quedó filmado

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Secuestran en Rawson una camioneta de alta gama con patente y numeración adulteradas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Te Puede Interesar

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano
Sierra de los Comechingones

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presupuesto 2025 de Milei: para los industriales sanjuaninos, el dólar está bajo.
Preocupación

Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo
Sesión extraordinaria

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo