martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cifras oficiales

En 5 años, la justicia penal elevó la tasa de resolución y condenó a más de 7.000 sanjuaninos

En el aniversario del histórico cambio que representó la implementación del Sistema Acusatorio, las autoridades compartieron datos que reflejan su evolución y su impacto en el servicio de justicia. El antes y el después en el fuero penal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-02-24 at 1.18.34 PM

El próximo 26 de febrero se cumplen 5 años de la implementación del Sistema Acusatorio y, en ese marco, las autoridades judiciales compartieron estadísticas oficiales para mostrar el impacto positivo en el servicio de justicia. Entre los datos exhibidos, una de las cuestiones que se destacó fue la elevación de la tasa de resolución de causas y la cantidad de sanjuaninos que fueron condenados desde 2021: fueron más de 7.000.

Lee además
los representantes de fiscales y asesores piden por ascensos en el poder judicial y un sistema de meritos
Justicia sanjuanina

Los representantes de fiscales y asesores piden por ascensos en el Poder Judicial y un sistema de méritos
indec: mas de la mitad de las fabricas no puede producir mas por falta de consumo interno
Informe

INDEC: Más de la mitad de las fábricas no puede producir más por falta de consumo interno

En el salón de actos del Sirio Libanés, los miembros de la Corte de Justicia, el Fiscal General y la Defensora General celebraron el quinto aniversario de los cambios en el Código Procesal Penal de la provincia y remarcaron la evolución que representó el Acusatorio, en contraposición con el Sistema Inquisitivo.

Es que el paradigma de investigación y juzgamiento de los actos delictivos, que puso al Ministerio Público Fiscal en el lugar de los hechos, significó un antes y un después en el fueron penal. Acorde los números publicados, el Acusatorio alcanza un 55,58% de resolución de conflictos, mientras que el viejo sistema apenas llega al 2,90%. La brecha refleja un cambio estructural en la dinámica judicial, con mayor celeridad y capacidad de respuesta ante el delito.

1

En cuanto a la duración promedio de las causas, el contraste es igualmente marcado. Bajo el sistema acusatorio, los expedientes se resuelven en un promedio de 7 meses. En el esquema inquisitivo, en cambio, el tiempo medio ascendía a 42 meses, es decir, más de tres años y medio.

El tiempo promedio para llegar a juicio también evidencia la transformación: en el Acusatorio se requieren 38 días, mientras que en el sistema inquisitivo el plazo era de 7 meses cuando el imputado estaba detenido y de hasta 3 años cuando no lo estaba. Esto no sólo impacta en la eficiencia judicial, sino también en la situación de las víctimas y de los propios acusados.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 1.18.35 PM

La diferencia se refleja además en la cantidad de condenas dictadas. Con el sistema acusatorio se registraron 1.476 condenas, frente a 120 del modelo anterior. El salto cuantitativo marca una mayor capacidad de investigación y litigación por parte del Ministerio Público Fiscal y una respuesta más ágil por parte de los jueces.

Actualmente, el estado de las causas en el sistema acusatorio muestra 5.285 expedientes resueltos con sentencia definitiva, 3.853 concluidos mediante modos alternativos de resolución de conflictos y 629 en trámite.

2

A lo largo de cinco años, la justicia penal emitió una condena en 7.273 causas. De todas ellas, se dictaron 1.665 condenas efectivas; 2.412 condenas condicionales; se celebraron 3.178 suspensiones de juicio a prueba y se ordenaron 18 multas. Tal como lo destacó la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, las resoluciones alternativas también dejaron huella, con 469 reparaciones integrales (los victimarios repararon el error) y con 496 conciliaciones (víctimas y victimarios acordaron una solución).

El Fiscal General, Guillermo Baigorrí, recién desembarcado en el Ministerio Público, remarcó la calidad humana y la entrega de los equipos de trabajo en cada una de las unidades fiscales. En ese marco, recordó que la disposición de fiscales, ayudantes fiscales y demás personal es 24/7, los 365 días del año.

Temas
Seguí leyendo

Patricia Bullrich se burló del peronismo al dejarlo sin autoridades en el Senado: "Ups"

Milei celebró los datos de actividad económica que publicó el INDEC

Histórico: el oficialismo cede la vicepresidencia del Senado a peronistas aliados y deja afuera al kirchnerismo

Para el INDEC, la actividad económica en 2025 cerró con expansión

Patricia Bullrich: "Es ridículo que pare el fútbol"

La reforma laboral se coló en la Legislatura sanjuanina

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo

Diputados aprobaron por unanimidad que se arreglen rutas claves nacionales con fondos provinciales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es sofia correa, la nueva jefa de prensa de baigorri
Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Te Puede Interesar

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial
Informe

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: Está todo muy sucio
Declaraciones

Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

A la derecha, el ingeniero Carlos Péres, uno de los apuntados.
Tribunales

En San Juan denuncian presunta estafa con falsa oferta laboral en una mina de Jujuy y pagos de $200.000: qué dijo uno de los apuntados

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo
En las redes

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo