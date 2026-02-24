En 5 años, la justicia penal elevó la tasa de resolución y condenó a más de 7.000 sanjuaninos

El próximo 26 de febrero se cumplen 5 años de la implementación del Sistema Acusatorio y, en ese marco, las autoridades judiciales compartieron estadísticas oficiales para mostrar el impacto positivo en el servicio de justicia. Entre los datos exhibidos, una de las cuestiones que se destacó fue la elevación de la tasa de resolución de causas y la cantidad de sanjuaninos que fueron condenados desde 2021: fueron más de 7.000.

En el salón de actos del Sirio Libanés, los miembros de la Corte de Justicia , el Fiscal General y la Defensora General celebraron el quinto aniversario de los cambios en el Código Procesal Penal de la provincia y remarcaron la evolución que representó el Acusatorio, en contraposición con el Sistema Inquisitivo.

Es que el paradigma de investigación y juzgamiento de los actos delictivos, que puso al Ministerio Público Fiscal en el lugar de los hechos, significó un antes y un después en el fueron penal. Acorde los números publicados, el Acusatorio alcanza un 55,58% de resolución de conflictos, mientras que el viejo sistema apenas llega al 2,90%. La brecha refleja un cambio estructural en la dinámica judicial, con mayor celeridad y capacidad de respuesta ante el delito.

En cuanto a la duración promedio de las causas, el contraste es igualmente marcado. Bajo el sistema acusatorio, los expedientes se resuelven en un promedio de 7 meses. En el esquema inquisitivo, en cambio, el tiempo medio ascendía a 42 meses, es decir, más de tres años y medio.

El tiempo promedio para llegar a juicio también evidencia la transformación: en el Acusatorio se requieren 38 días, mientras que en el sistema inquisitivo el plazo era de 7 meses cuando el imputado estaba detenido y de hasta 3 años cuando no lo estaba. Esto no sólo impacta en la eficiencia judicial, sino también en la situación de las víctimas y de los propios acusados.

La diferencia se refleja además en la cantidad de condenas dictadas. Con el sistema acusatorio se registraron 1.476 condenas, frente a 120 del modelo anterior. El salto cuantitativo marca una mayor capacidad de investigación y litigación por parte del Ministerio Público Fiscal y una respuesta más ágil por parte de los jueces.

Actualmente, el estado de las causas en el sistema acusatorio muestra 5.285 expedientes resueltos con sentencia definitiva, 3.853 concluidos mediante modos alternativos de resolución de conflictos y 629 en trámite.

A lo largo de cinco años, la justicia penal emitió una condena en 7.273 causas. De todas ellas, se dictaron 1.665 condenas efectivas; 2.412 condenas condicionales; se celebraron 3.178 suspensiones de juicio a prueba y se ordenaron 18 multas. Tal como lo destacó la presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, las resoluciones alternativas también dejaron huella, con 469 reparaciones integrales (los victimarios repararon el error) y con 496 conciliaciones (víctimas y victimarios acordaron una solución).

El Fiscal General, Guillermo Baigorrí, recién desembarcado en el Ministerio Público, remarcó la calidad humana y la entrega de los equipos de trabajo en cada una de las unidades fiscales. En ese marco, recordó que la disposición de fiscales, ayudantes fiscales y demás personal es 24/7, los 365 días del año.