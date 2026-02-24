martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Punto de vista

Patricia Bullrich: "Es ridículo que pare el fútbol"

La senadora nacional habló sobre el paro convocado en el fútbol argentino por la AFA en coincidencia con las fechas en las que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia es citado por la Justicia a declarar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Patricia Bullrich, senadora nacional.

Patricia Bullrich, senadora nacional.

La senadora nacional Patricia Bullrich calificó como “ridículo” el paro convocado en el fútbol argentino por la AFA para todas las categorías durante los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. En dichas jornadas también se iba a disputar la fecha 9 del Torneo Apertura.

Lee además
Patricia Bullrich, senadora de La Libertad Avanza.
Voz del oficialismo

Patricia Bullrich admitió el "error" en la reforma laboral: de qué se trata
indec: mas de la mitad de las fabricas no puede producir mas por falta de consumo interno
Informe

INDEC: Más de la mitad de las fábricas no puede producir más por falta de consumo interno

La legisladora brindó este mediodía declaraciones a los medios acreditados en el Senado de la Nación donde expuso su rechazo a la medida. La querella de ARCA había convocado a la AFA como asociación y a Claudio “Chiqui” Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Pablo Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes.

Ante la consulta periodística sobre la decisión de la AFA de suspender las fechas del torneo debido a las citaciones judiciales mencionadas en la causa, Bullrich fue tajante. Consideró que es “ridículo que pare el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia. Es confundir la institución con sus conductas, ridículo”, repitió.

Por otro lado, Bullrich describió el actual funcionamiento del Senado como un espacio de debates extendidos y diferencias internas, incluso dentro de los bloques que apoyan al oficialismo. “Acompañan algunas cosas y otras no acompañan. Hay una flexibilidad, pero sí te acompañan en el quórum, sí te acompañan en la mayoría de la votación de las leyes en general”, explicó la legisladora.

Aclaró que, a diferencia de etapas previas, no existe homogeneidad ni disciplina absoluta, sino discusiones y abstenciones puntuales en artículos específicos. “Fueron horas y horas de debate que nosotros tuvimos para la aprobación de los proyectos”, señaló en referencia a las sesiones recientes.

La Cámara alta y el rol del kirchnerismo

Consultada sobre el impacto de la nueva composición de autoridades en el Senado, Bullrich contrastó el momento actual con la era kirchnerista. “El kirchnerismo, antes de leer cualquier proyecto, ya sale a decir que vota en contra de la ley laboral y que van a hacer dos paros”, afirmó. Sostuvo que la oposición no busca dar gobernabilidad al Gobierno y que el funcionamiento previo era “a su ritmo”.

La senadora indicó que el Senado ahora actúa “al ritmo del Gobierno, para darle al Gobierno las herramientas y al pueblo argentino las herramientas que se necesitan para mantener esta estabilidad, mantener nuestro plan económico, mantener nuestras políticas de seguridad, por eso, mantener nuestra política internacional”.

Además, Bullrich detalló que esta semana el Senado va a tratar proyectos claves para la agenda nacional. Entre ellos mencionó la votación sobre Mercosur, iniciativas vinculadas a la “delimitación clara de los límites de los glaciares” y la ley de Penal Juvenil, a la que definió como “fundamental para la seguridad de los argentinos”.

El paro y la causa contra la AFA

El paro convocado por los clubes de la Primera División del fútbol argentino, con inicio previsto para el jueves 5 y duración hasta el domingo 8 de marzo busca plantar una postura firme ante la avanzada judicial que investiga a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida de aportes por más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.

Esta medida, según las principales figuras de la Casa Madre, constituye la “gota que colma el vaso” frente a lo que señalan como un hostigamiento sostenido hacia clubes y dirigentes, además de esconder un trasfondo político vinculado al impulso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

El reclamo de la justicia toma relevancia, ya que la acusación documentó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000 entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, periodo en el cual la AFA habría omitido el depósito de aportes a la seguridad social, generando deudas de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales.

La fiscalía sostuvo que las auditorías, con deuda fiscal millonaria, llevaban la firma conjunta del presidente Claudio Tapia, el secretario general y el tesorero, asegurando que disponían de “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales” debido a ingresos por $45 mil millones en 2024 y $453 mil millones en 2025.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Patricia Bullrich se burló del peronismo al dejarlo sin autoridades en el Senado: "Ups"

Milei celebró los datos de actividad económica que publicó el INDEC

En 5 años, la justicia penal elevó la tasa de resolución y condenó a más de 7.000 sanjuaninos

Histórico: el oficialismo cede la vicepresidencia del Senado a peronistas aliados y deja afuera al kirchnerismo

Para el INDEC, la actividad económica en 2025 cerró con expansión

La reforma laboral se coló en la Legislatura sanjuanina

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo

Diputados aprobaron por unanimidad que se arreglen rutas claves nacionales con fondos provinciales

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es sofia correa, la nueva jefa de prensa de baigorri
Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Te Puede Interesar

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial
Informe

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: Está todo muy sucio
Declaraciones

Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

A la derecha, el ingeniero Carlos Péres, uno de los apuntados.
Tribunales

En San Juan denuncian presunta estafa con falsa oferta laboral en una mina de Jujuy y pagos de $200.000: qué dijo uno de los apuntados

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo
En las redes

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo