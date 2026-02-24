Patricia Bullrich: "Es ridículo que pare el fútbol"

La senadora nacional Patricia Bullrich calificó como “ridículo” el paro convocado en el fútbol argentino por la AFA para todas las categorías durante los días 5, 6, 7 y 8 de marzo. En dichas jornadas también se iba a disputar la fecha 9 del Torneo Apertura.

La legisladora brindó este mediodía declaraciones a los medios acreditados en el Senado de la Nación donde expuso su rechazo a la medida. La querella de ARCA había convocado a la AFA como asociación y a Claudio “Chiqui” Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Pablo Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes.

Ante la consulta periodística sobre la decisión de la AFA de suspender las fechas del torneo debido a las citaciones judiciales mencionadas en la causa, Bullrich fue tajante. Consideró que es “ridículo que pare el fútbol porque hay dos personas que están siendo llamadas por la Justicia. Es confundir la institución con sus conductas, ridículo”, repitió.

Por otro lado, Bullrich describió el actual funcionamiento del Senado como un espacio de debates extendidos y diferencias internas, incluso dentro de los bloques que apoyan al oficialismo. “Acompañan algunas cosas y otras no acompañan. Hay una flexibilidad, pero sí te acompañan en el quórum, sí te acompañan en la mayoría de la votación de las leyes en general”, explicó la legisladora.

Aclaró que, a diferencia de etapas previas, no existe homogeneidad ni disciplina absoluta, sino discusiones y abstenciones puntuales en artículos específicos. “Fueron horas y horas de debate que nosotros tuvimos para la aprobación de los proyectos”, señaló en referencia a las sesiones recientes.

La Cámara alta y el rol del kirchnerismo

Consultada sobre el impacto de la nueva composición de autoridades en el Senado, Bullrich contrastó el momento actual con la era kirchnerista. “El kirchnerismo, antes de leer cualquier proyecto, ya sale a decir que vota en contra de la ley laboral y que van a hacer dos paros”, afirmó. Sostuvo que la oposición no busca dar gobernabilidad al Gobierno y que el funcionamiento previo era “a su ritmo”.

La senadora indicó que el Senado ahora actúa “al ritmo del Gobierno, para darle al Gobierno las herramientas y al pueblo argentino las herramientas que se necesitan para mantener esta estabilidad, mantener nuestro plan económico, mantener nuestras políticas de seguridad, por eso, mantener nuestra política internacional”.

Además, Bullrich detalló que esta semana el Senado va a tratar proyectos claves para la agenda nacional. Entre ellos mencionó la votación sobre Mercosur, iniciativas vinculadas a la “delimitación clara de los límites de los glaciares” y la ley de Penal Juvenil, a la que definió como “fundamental para la seguridad de los argentinos”.

El paro y la causa contra la AFA

El paro convocado por los clubes de la Primera División del fútbol argentino, con inicio previsto para el jueves 5 y duración hasta el domingo 8 de marzo busca plantar una postura firme ante la avanzada judicial que investiga a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta retención indebida de aportes por más de 19.300 millones de pesos entre 2024 y 2025.

Esta medida, según las principales figuras de la Casa Madre, constituye la “gota que colma el vaso” frente a lo que señalan como un hostigamiento sostenido hacia clubes y dirigentes, además de esconder un trasfondo político vinculado al impulso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

El reclamo de la justicia toma relevancia, ya que la acusación documentó un perjuicio fiscal superior a $19.350.000.000 entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, periodo en el cual la AFA habría omitido el depósito de aportes a la seguridad social, generando deudas de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones patronales.

La fiscalía sostuvo que las auditorías, con deuda fiscal millonaria, llevaban la firma conjunta del presidente Claudio Tapia, el secretario general y el tesorero, asegurando que disponían de “la total posibilidad fáctica de cumplir con las obligaciones fiscales” debido a ingresos por $45 mil millones en 2024 y $453 mil millones en 2025.

FUENTE: Infobae