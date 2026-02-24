Patricia Bullrich se burló del peronismo al dejarlo sin autoridades en el Senado: "Ups"

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se burló hoy del kirchnerismo tras quitarle a esa fuerza las autoridades del Senado.

“Ups”, fue la onomatopeya derivada del idioma inglés que la ex ministra de Seguridad utilizó en su cuenta de la red social X para comentar la maniobra política del oficialismo y dejar en ridículo al bloque presidido por José Mayans.

La chicana de Bullrich ocurrió luego de que La Libertad Avanza le entregara la vicepresidencia primera del Senado a Carolina Moisés, perteneciente a Convicción Federal, el bloque de gobernadores de extracción justicialista cercanos a Javier Milei que acaba de escindirse del interbloque peronista.

La jugada del oficialismo en la sesión preparatoria supuso un duro revés contra la conducción del bloque Justicialista, con terminal en la ex presidenta Cristina Kirchner, porque dejó sin representación al peronismo en la conducción de la Cámara Alta, luego de que en los últimos dos años el rol de la vicepresidencia lo desempeñara la ex senadora neuquina Silvia Sapag.

Es la primera vez desde el regreso de la democracia que la principal fuerza opositora no tendrá un representante propio en el esquema de autoridades del Senado.