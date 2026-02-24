martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes sociales

Patricia Bullrich se burló del peronismo al dejarlo sin autoridades en el Senado: "Ups"

Con ironía, Patricia Bullrich celebró la maniobra por la cual, con aliados que ingresaron a la cámara en boletas peronistas, dejó al bloque mayoritario del Senado sin autoridades.

Por Agencia NA
image

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se burló hoy del kirchnerismo tras quitarle a esa fuerza las autoridades del Senado.

Lee además
Carolina Moises
Jugada

Histórico: el oficialismo cede la vicepresidencia del Senado a peronistas aliados y deja afuera al kirchnerismo
indec: mas de la mitad de las fabricas no puede producir mas por falta de consumo interno
Informe

INDEC: Más de la mitad de las fábricas no puede producir más por falta de consumo interno

“Ups”, fue la onomatopeya derivada del idioma inglés que la ex ministra de Seguridad utilizó en su cuenta de la red social X para comentar la maniobra política del oficialismo y dejar en ridículo al bloque presidido por José Mayans.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2026331566826242342&partner=&hide_thread=false

La chicana de Bullrich ocurrió luego de que La Libertad Avanza le entregara la vicepresidencia primera del Senado a Carolina Moisés, perteneciente a Convicción Federal, el bloque de gobernadores de extracción justicialista cercanos a Javier Milei que acaba de escindirse del interbloque peronista.

La jugada del oficialismo en la sesión preparatoria supuso un duro revés contra la conducción del bloque Justicialista, con terminal en la ex presidenta Cristina Kirchner, porque dejó sin representación al peronismo en la conducción de la Cámara Alta, luego de que en los últimos dos años el rol de la vicepresidencia lo desempeñara la ex senadora neuquina Silvia Sapag.

Es la primera vez desde el regreso de la democracia que la principal fuerza opositora no tendrá un representante propio en el esquema de autoridades del Senado.

Seguí leyendo

Milei celebró los datos de actividad económica que publicó el INDEC

En 5 años, la justicia penal elevó la tasa de resolución y condenó a más de 7.000 sanjuaninos

Para el INDEC, la actividad económica en 2025 cerró con expansión

Patricia Bullrich: "Es ridículo que pare el fútbol"

La reforma laboral se coló en la Legislatura sanjuanina

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo

Diputados aprobaron por unanimidad que se arreglen rutas claves nacionales con fondos provinciales

Milei reunió al Gabinete y les adelantó los próximos objetivos de la gestión: qué reformas se vienen

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es sofia correa, la nueva jefa de prensa de baigorri
Justicia

Quién es Sofía Correa, la nueva jefa de prensa de Baigorrí

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Te Puede Interesar

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial
Informe

Arranque de oro: las exportaciones de San Juan crecieron casi un 30% y aumentaron su peso en el comercio exterior provincial

Por Redacción Tiempo de San Juan
Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: Está todo muy sucio
Declaraciones

Jugadores sanjuaninos opinaron sobre el futbolista detenido y acusado de golpear a un rival: "Está todo muy sucio"

A la derecha, el ingeniero Carlos Péres, uno de los apuntados.
Tribunales

En San Juan denuncian presunta estafa con falsa oferta laboral en una mina de Jujuy y pagos de $200.000: qué dijo uno de los apuntados

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo
En las redes

¡Apareció una therian en Rivadavia! El video del insólito hallazgo