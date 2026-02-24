INDEC: Más de la mitad de las fábricas no puede producir más por falta de consumo interno

El panorama para el sector manufacturero argentino en el inicio de 2026 muestra señales de alerta profunda. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la debilidad de la demanda interna se ha posicionado como el obstáculo determinante para el crecimiento, superando ampliamente a otros factores como los costos laborales o la presión impositiva.

El diagnóstico surge de la encuesta de tendencia de negocios del organismo, donde el 53,5% de las empresas consultadas identificó la insuficiencia de demanda como la principal restricción para expandir su producción. Esto indica que el "cuello de botella" de la industria no reside hoy en la falta de insumos o en limitaciones técnicas, sino en que el mercado interno no tiene la capacidad de absorber más bienes.

Esta situación se refleja de manera directa en la cartera de pedidos: un 52,4% de las industrias reporta niveles de órdenes inferiores a lo normal para esta época del año, mientras que solo un escaso 2,6% observa niveles superiores. Esta falta de pedidos funciona como un indicador adelantado que sugiere que la producción futura seguirá resentida.

Capacidad ociosa: casi la mitad de las fábricas sin uso

La menor actividad ha llevado a que la utilización de la capacidad instalada retrocediera al 53,8% en diciembre de 2025, marcando el nivel más bajo desde marzo de 2024. Esto significa que, en promedio, casi la mitad del aparato productivo del país permanece ocioso.

El impacto, sin embargo, es heterogéneo entre los distintos sectores:

Los más afectados: La industria automotriz encabeza la caída con apenas un 31,2% de uso de su capacidad, seguida por el sector de caucho y plástico (33,4%) y el textil (35,2%).

Los más resilientes: La refinación de petróleo (87,1%) y el sector de papel y cartón (65%) son los que logran mantener mayores niveles de operatividad.

Alerta por el impacto en el empleo

La persistencia de esta dinámica contractiva comienza a trasladarse a las expectativas laborales. Para el trimestre comprendido entre febrero y abril de 2026, el 15,7% de las compañías anticipa una reducción en su dotación de personal, frente a solo un 4,3% que prevé realizar incorporaciones. El saldo neto negativo de 11,3 puntos advierte sobre el riesgo de que la debilidad del consumo termine afectando la estabilidad del empleo industrial.

Un clima de cautela

Aunque el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) mostró una leve mejoría en enero al ubicarse en -20,1% (frente al -22,5% de diciembre), el índice permanece en terreno negativo por más de un año. Esta desconfianza se traduce en una pausa en las decisiones de inversión, ante la falta de previsibilidad sobre cuándo ocurrirá una reactivación real de la demanda.

El relevamiento muestra un sector industrial argentino enfrenta un escenario donde la producción está condicionada por el deterioro del poder adquisitivo y el cambio en los hábitos de consumo. Sin un motor claro de expansión en el mercado local, las fábricas operan por debajo de su potencial, a la espera de señales de recuperación que permitan reactivar el consumo interno.