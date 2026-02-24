martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Comenzó a chispear en San Juan y hay alerta amarilla por tormentas de madrugada

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que el alerta amarilla es para los departamentos del Sur de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La tormenta en San Juan.

La tormenta en San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche de este martes en San Juan. Según el organismo, el fenómeno afectará principalmente a la zona sur de la provincia, con condiciones climáticas adversas durante las próximas horas.

Lee además
miercoles con tormentas aisladas y calor en san juan
SMN

Miércoles con tormentas aisladas y calor en San Juan
incorporaron nuevas apps gratuitas con recorridos de red tulum
Transporte

Incorporaron nuevas apps gratuitas con recorridos de Red Tulum

De acuerdo al informe oficial, el área será alcanzada por tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, el SMN indicó que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual. En las zonas cordilleranas, especialmente en los niveles más altos, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Entre los departamentos que podrían verse afectados por estas condiciones figuran Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, entre otros sectores del sur provincial.

En cuanto a las condiciones generales, el cierre del martes se presentará con una temperatura promedio de 25 grados y viento predominante del sector sur, con ráfagas que no superarían los 31 kilómetros por hora.

Temas
Seguí leyendo

Scioli y Brom acompañaron el operativo de traslado de animales rescatados del ex zoológico de Luján

Martes caluroso con posibilidad de tormentas aisladas en San Juan

Tres senadores de UP, a punto de pegar el portazo

Alerta por lluvias en San Juan: todas las rutas están habilitadas, pero con máxima precaución

¿Sábado pasado por agua? Así estará el tiempo en San Juan

Ruta 141: confirmaron que sigue el corte nocturno en el tramo Bermejo - Marayes

Emiten alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo en San Juan

Milei destacó la victoria en la Cámara baja: "El empleo registrado volverá a expandirse"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
incorporaron nuevas apps gratuitas con recorridos de red tulum
Transporte

Incorporaron nuevas apps gratuitas con recorridos de Red Tulum

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week
Oficial

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Vocación y Lealtad: la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad
Nueva propuesta

"Vocación y Lealtad": la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase
32avos de final

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase