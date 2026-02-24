Comenzó a chispear en San Juan y hay alerta amarilla por tormentas de madrugada

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche de este martes en San Juan. Según el organismo, el fenómeno afectará principalmente a la zona sur de la provincia, con condiciones climáticas adversas durante las próximas horas.

De acuerdo al informe oficial, el área será alcanzada por tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, el SMN indicó que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual. En las zonas cordilleranas, especialmente en los niveles más altos, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Entre los departamentos que podrían verse afectados por estas condiciones figuran Iglesia, Jáchal y Valle Fértil, entre otros sectores del sur provincial.

En cuanto a las condiciones generales, el cierre del martes se presentará con una temperatura promedio de 25 grados y viento predominante del sector sur, con ráfagas que no superarían los 31 kilómetros por hora.