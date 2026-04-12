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Lunes sin sobresaltos en San Juan: nubes, pero sin lluvias y con temperatura agradable

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá cielo mayormente nublado por la mañana y mejoras hacia la tarde, con una máxima de 26°C y sin probabilidades de precipitaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nubes

Según el Servicio Meteorológico Nacional, San Juan tendrá este lunes 13 de abril una jornada estable, con cielo mayormente nublado durante la mañana y condiciones algo más despejadas hacia la tarde y la noche.

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La temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C, configurando un día templado y agradable para la época.

No se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvias del 0%. En cuanto al viento, será leve a moderado, con velocidades entre 13 y 22 km/h, predominando del sector norte por la mañana y rotando hacia el sudeste por la tarde.

De esta manera, el inicio de la semana se presenta con condiciones estables en la provincia, sin sobresaltos en el pronóstico.

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