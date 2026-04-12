Lunes sin sobresaltos en San Juan: nubes, pero sin lluvias y con temperatura agradable

Según el Servicio Meteorológico Nacional, San Juan tendrá este lunes 13 de abril una jornada estable, con cielo mayormente nublado durante la mañana y condiciones algo más despejadas hacia la tarde y la noche.
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Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada tendrá cielo mayormente nublado por la mañana y mejoras hacia la tarde, con una máxima de 26°C y sin probabilidades de precipitaciones.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, San Juan tendrá este lunes 13 de abril una jornada estable, con cielo mayormente nublado durante la mañana y condiciones algo más despejadas hacia la tarde y la noche.
La temperatura mínima será de 17°C, mientras que la máxima alcanzará los 26°C, configurando un día templado y agradable para la época.
No se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con una probabilidad de lluvias del 0%. En cuanto al viento, será leve a moderado, con velocidades entre 13 y 22 km/h, predominando del sector norte por la mañana y rotando hacia el sudeste por la tarde.
De esta manera, el inicio de la semana se presenta con condiciones estables en la provincia, sin sobresaltos en el pronóstico.