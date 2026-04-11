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Apareció el hombre que era intensamente buscado en San Juan

Santiago Emiliano Paredes, de 38 años, había sido denunciado como desaparecido y era buscado desde el lunes. La Policía informó este sábado por la noche que fue hallado sano y salvo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La búsqueda de Santiago Emiliano Paredes llegó a su fin este sábado por la noche. Pasadas las 21 horas, fuentes policiales confirmaron que el hombre de 38 años apareció en buen estado de salud, luego de varios días de incertidumbre en San Juan.

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Paredes había sido reportado como desaparecido durante los últimos días, tras no conocer novedades sobre él desde el pasado lunes. Dicha situación generó preocupación en su entorno familiar y motivó la activación del protocolo del programa provincial “San Juan Te Busca”.

Durante los días de búsqueda, la familia había indicado que la última vez que tuvieron contacto con él habría sido a comienzos de semana, con versiones que lo ubicaban en inmediaciones del centro sanjuanino. Ante la falta de novedades, se había radicado la denuncia correspondiente en la Policía.

En ese contexto, se había difundido además un comunicado oficial con sus características físicas y vestimenta al momento de su desaparición, con el objetivo de colaborar en su identificación y localización.

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