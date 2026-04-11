¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

El domingo se presentará en la provincia de San Juan con un marcado protagonismo del calor durante la tarde, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico Sábado inestable y caluroso: se esperan chaparrones durante la madrugada pero la máxima rozará los 30 grados

Datos oficiales El consumo de luz este verano no puso en jaque al sistema eléctrico en San Juan

La jornada comenzará con una madrugada despejada y una temperatura cercana a los 18°C. Hacia la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una leve baja en la marca térmica, que rondará los 16°C.

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Durante la tarde será el momento más cálido del día: el termómetro alcanzará los 30°C, con cielo algo nublado y viento del sector sureste que oscilará entre los 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, el tiempo se mantendrá estable, con 23°C, nuevamente con nubosidad parcial y sin cambios significativos en las condiciones generales.

De acuerdo al organismo, no se esperan precipitaciones en toda la jornada, con una probabilidad de lluvia del 0%, en un domingo que volverá a poner al calor como protagonista en la provincia.