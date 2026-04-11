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Liga de vóleibol

UPCN cayó ante Ciudad, pero sigue 2-1 en la serie final y puede ser campeón el lunes

El equipo sanjuanino perdió en sets corridos (3-0), en un estadio colmado de hinchas. Pese al tropezón, sigue arriba y está a una victoria de reecontrarse con la gloria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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UPCN San Juan Vóley cayó este sábado ante Ciudad Vóley por 3-0 en el tercer partido de la serie final de la Liga de Vóleibol Argentina 2025/26. El conjunto visitante se impuso con parciales de 25-23, 25-23 y 25-16, y logró descontar en la serie, que tendrá continuidad este lunes a las 20 en el estadio de UPCN.

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El encuentro, disputado ante casi 4.000 personas en el complejo de UPCN Vóley, fue parejo en su desarrollo, fundamentalmente en los primeros dos sets. Sin embargo, Ciudad se mostró más efectivo en los momentos clave, especialmente en ataque y bloqueo, lo que le permitió inclinar cada parcial a su favor y estirar la definición.

El máximo anotador de UPCN fue Alejandro Toro, con 14 puntos; mientras que del partido fue Mauro Zelayeta (Ciudad), con 16.

A pesar del resultado, UPCN mantiene la ventaja 2-1 en la serie y tendrá una nueva oportunidad de cerrar la final este lunes, cuando se dispute el cuarto partido nuevamente en el estadio de Los Cóndores. El encuentro comenzará a las 20, con entrada libre y gratuita,.

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Anthony Cherfan; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Leon Meier, Alejandro Toro; Federico Trucco (L). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Juan Simón Villarruel, Juan Martín Riganti, Gerónimo Elgueta.

Ciudad Vóley: Demián González, Brandon Rattray; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Uriarte, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman / Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Nicolás Lazo, Lisandro Zanotti, José Cejas

Parciales: 23-25, 23-25 y 16-25.

Estadio: UPCN Vóley

Embed - UPCN (2) VS CIUDAD (0) 3° PARTIDO SERIE FINAL | ACLAV FINAL

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