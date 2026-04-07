Por la gloria y con entrada gratuita: la medida de UPCN Vóley para que la final en casa sea una fiesta

UPCN San Juan Vóley quedó a un paso de la consagración y decidió que la definición sea con el acompañamiento masivo de su gente. Por eso, el tercer partido de la final ante Ciudad , que se jugará este sábado desde las 20 en el estadio del Gremial , tendrá entrada gratuita para los hinchas locales, según confirmaron desde el club a Tiempo de San Juan.

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La iniciativa apunta a generar un marco imponente en una noche que puede ser histórica para el vóley sanjuanino. El equipo dirigido por Fabián Armoa llega con ventaja de 2-0 en la serie, tras haber ganado los dos primeros partidos como visitante, y ahora tendrá la oportunidad de cerrar la historia en casa.

En los próximos días se dará a conocer cómo será la distribución de las entradas o si el ingreso será el mismo día hasta completar la capacidad del estadio, que deberá ser respetada.

Además, desde la organización informaron que habrá un sector reducido destinado a los hinchas de Ciudad, quienes sí deberán abonar su entrada. De esta manera, se garantizará la presencia visitante en un espacio delimitado dentro del estadio.

Con este escenario, San Juan se prepara para vivir una verdadera fiesta en el Gremial, con la posibilidad concreta de celebrar un nuevo campeonato. UPCN irá en busca de su décimo título en la Liga de Vóleibol Argentina, con el respaldo de un estadio que promete estar colmado.