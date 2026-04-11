La fiesta "gremial" de los primeros minutos en La Bombonerita sanjuanina, en fotos y videos

La final de la Liga de Vóleibol Argentina tuvo un arranque cargado de color, música y fervor en San Juan. UPCN quedó a un paso de la consagración tras ponerse 2-0 en la serie ante Ciudad y sueña con su décima corona. El estadio vibró desde antes del inicio con una previa que se transformó en fiesta total.

La noche en la llamada “Bombonerita sanjuanina”, el estadio de UPCN San Juan Vóley, comenzó mucho antes del primer saque. La banda del “Gremial” le puso ritmo a la previa del partido decisivo ante Ciudad Vóley, en un clima que mezcló expectativa, emoción y un fuerte acompañamiento del público.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Clima de final La banda de UPCN, a pura fiesta en al previa del partido ante Ciudad. Los de Armoa corren con ventaja 2-0 y esta noche pueden conseguir la décima corona. Toda la cobertura del encuentro la vivís en @tiempodesanjuan"

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El estadio de UPCN, cuyos colores son en honor al Xeneize, dicho por Pepe Villa, se transformó en una verdadera caldera en la final de la Liga de Voleibol Argentina. Así se escuchaba el público en la presentación del equipo local. Toda la cobertura del encuentro en @tiempodesanjuan #upcn #voley #sanjuan #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Con los colores azul y amarillo como sello característico -en homenaje al Xeneize, según la histórica impronta de Pepe Villa- el estadio se transformó en una verdadera caldera. Cada rincón respondió al aliento, mientras la salida del equipo local desató el grito unánime de una tribuna que ya empezaba a jugar su propio partido.

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El conjunto dirigido por Armoa llegaba con ventaja 2-0 en la serie y la posibilidad concreta de cerrar una temporada perfecta con la décima estrella. Esa ilusión se sintió en el aire desde el ingreso de los jugadores, en un marco que combinó fiesta, tensión deportiva y la ilusión de una consagración inminente.