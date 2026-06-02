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Cuti Romero recibió el alta y Scaloni recupera una pieza clave en la Selección

El defensor ya trabaja con normalidad y quedó a disposición del entrenador, mientras el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución de Messi, Paredes, Montiel, Molina y otros tocados.

Por Agencia NA
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El defensor Cristian “Cuti” Romero recibió el alta médica en la Selección argentina y quedó a disposición de Lionel Scaloni, en medio de la preparación del equipo nacional para los amistosos previos al Mundial 2026.

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El zaguero, que había encendido las alarmas por una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha sufrida hace casi 50 días, ya se entrenó con normalidad junto al resto del plantel en Kansas, aunque todavía no participó de los ensayos futbolísticos más exigentes.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la idea del cuerpo técnico es llevarlo de menor a mayor. Romero difícilmente sea arriesgado en el amistoso ante Honduras, mientras que podría sumar algunos minutos frente a Islandia, el martes 9 de junio, si Scaloni considera que está en condiciones.

La prioridad de la Selección es que el defensor llegue en plenitud al debut mundialista ante Argelia, previsto para el martes 16 de junio a las 22, en el Kansas City Stadium.

Además del alta de Romero, también hubo buenas noticias con Julián Álvarez, quien dejó atrás un esguince de tobillo sufrido en el cierre de la temporada con Atlético de Madrid y ya estaría apto para jugar los encuentros preparatorios.

En paralelo, el cuerpo técnico mantiene la atención sobre otros futbolistas con molestias. Lionel Messi arrastra una sobrecarga en el posterior de la pierna izquierda, aunque no corre riesgo para el debut; Leandro Paredes bajó cargas por una sobrecarga muscular; y Gonzalo Montiel aparece como el caso más delicado por un desgarro grado 2 en el cuádriceps.

También son monitoreados Emiliano Martínez, con una pequeña fractura en un dedo; Nicolás Paz, con una molestia en la rodilla izquierda; Nicolás González, quien se recupera de un desgarro; y Nahuel Molina, que transita la etapa final de una lesión muscular.

En ese contexto, la práctica de este martes por la noche será clave para Scaloni, que busca recuperar soldados y definir cargas de trabajo con un objetivo central: llegar con la mayor cantidad de futbolistas en condiciones al debut mundialista.

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