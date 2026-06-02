La ilusión del pueblo Bodeguero y las promesas de su goleador

En la Esquina Colorada hay un sueño que crece partido tras partido. Es que Del Bono atraviesa un presente ideal en la Primera B del fútbol sanjuanino, lidera con autoridad el campeonato (33 puntos de la Zona B) y alimenta la ilusión de un pueblo bodeguero que sueña con volver a la máxima categoría. Uno de los rostros de esa esperanza es Jesús Vega, goleador del equipo, quien pasó por Entretiempo, el streaming deportivo de Tiempo de San Juan, y dejó en claro que el objetivo es uno solo: ascender.

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"El presente mejor no puede ser. Hemos ganado todos los partidos y la idea es no relajarnos porque, si bien hemos sacado un colchón de puntos y una buena diferencia con los segundos, sabemos que nos sirve sólo para agarrar confianza y para llegar a la zona ascenso", expresó el delantero.

Con la experiencia de quien ya conoce las frustraciones del fútbol, Vega recordó la campaña del año pasado, cuando Del Bono fue protagonista durante toda la temporada pero quedó eliminado en semifinales.

"Fue feo, pero con los chicos que se sumaron este año pensamos que esta vez no se nos puede escapar. Hemos trabajado todo el año a nivel físico y nadie nos ha regalado nada", aseguró.

Las palabras del atacante reflejan el convencimiento que existe dentro de un plantel que entrena todos los días y que, según él mismo describe, atraviesa un momento especial. "El que entra del banco, entra bien. Estamos todos mentalizados, con esa aura y la verdad que se siente bien dentro del campo. Pocas veces pasa que estás jugando y sentís que el gol va a venir", comentó.

Para Vega, el lugar que ocupa actualmente Del Bono no se condice con la historia de la institución. "Estamos muy comprometidos con el club. A mi entender le queda chiquita la B, queda chica la categoría por la gente, la institución y todo lo demás", sostuvo.

Más allá del gran presente deportivo, el goleador no ocultó su desacuerdo con el sistema de competencia, que obliga a definir el ascenso mediante instancias eliminatorias. "A mí en lo personal no me gusta para nada porque se me hace un poco injusto. El año pasado fuimos de los equipos que más puntos sacó y lo feo es que el trabajo se va en una mala tarde, se va al carajo lo que hiciste todo el año", opinó.

Incluso propuso una alternativa: "Soy más de que el que hizo más puntos en el año se quede con un título. Los dos primeros deberían ser los ascendidos".

A sus 33 años, Vega combina el fútbol con otra profesión exigente: es cabo de la Policía de San Juan. "Le mando saludos a mis compañeros que suelen hacerme el aguante porque me cambian de turno todo el tiempo", contó entre risas.

Su trabajo en la seguridad de eventos deportivos le permitió vivir situaciones particulares. Ha prestado servicios en encuentros del fútbol local e incluso en competencias de primer nivel. "Muchas veces me ha tocado cubrir espectáculos deportivos, desde fútbol local hasta Copa América. Los mismos jugadores me han reconocido, siempre con buena onda", relató.

Aunque evita definirse como referente, sus compañeros lo consideran una de las voces importantes del grupo. "Hay una competencia sana. Del Bono tiene dos o tres jugadores por puesto y eso te lleva a exigirte semana a semana. En lo humano hemos enlazado muy bien y eso es fundamental para tener un plantel consolidado", explicó.

El delantero también destacó la rápida adaptación de los refuerzos y el clima interno que se generó en el plantel. "Los muchachos que llegaron, de jerarquía, se hicieron uno más del grupo. Se acoplaron al toque", afirmó.

Del Bono atraviesa además el desafío de jugar sin público local debido a la sanción impuesta tras los incidentes ocurridos frente a Villa Hipódromo. Sin embargo, Vega asegura que el apoyo se sigue sintiendo. "El hincha de Del Bono es pasional. A mí me encanta. Por ahí cuando faltan piernas, uno escucha la tribuna y eso te empuja. Soy un agradecido del hincha", señaló.

Y antes de despedirse, dejó un mensaje que alimenta todavía más la ilusión de los bodegueros. "No vamos a negociar el compromiso, las ganas ni la actitud. Después es fútbol y pueden pasar muchas cosas. Pero la fe y las ganas van a estar siempre. Tengo confianza de que vamos a ascender y me gustaría jugar en Del Bono cuando eso pase".