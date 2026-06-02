El nuevo video de la Selección argentina que volvio a emocionar a los hinchas

La cuenta oficial de la Selección argentina encendió la ilusión mundialista con un video especial publicado a dos semanas del estreno en el Mundial 2026 . La pieza audiovisual, cargada de emociones y guiños a la historia reciente del equipo nacional, se volvió viral en cuestión de horas.

Medios El Grupo Werthein toma el control total de TyC Sports y redefine el mapa mediático para el Mundial 2026

Cuenta regresiva Mundial 2026: los artistas confirmados por la FIFA para las ceremonias inaugurales

La producción gira en torno a la ya tradicional "Scaloneta", el apodo con el que los hinchas bautizaron al ciclo liderado por Lionel Scaloni. En la historia, un hombre recibe una carta firmada por el entrenador campeón del mundo, cuyo mensaje funciona como punto de partida para el viaje hacia una nueva ilusión mundialista.

"El tren no pasa dos veces, la Scaloneta sí. Ya vas a saber cuándo ponerla en marcha", expresa la carta atribuida al DT argentino. Conmovido por esas palabras, el protagonista enciende el vehículo que permanecía guardado en un garaje y emprende un recorrido simbólico rumbo a la Copa del Mundo.

image

A lo largo de la secuencia aparecen numerosos elementos vinculados a la identidad de la Albiceleste y a la conquista obtenida en Qatar 2022. Entre ellos sobresalen referencias a Lionel Messi y a Diego Maradona, dos íconos fundamentales de la historia del fútbol argentino, además de imágenes y objetos relacionados con el trofeo mundial.

También puede verse la inscripción "Tierra de Diego y Lionel", una frase que resume el homenaje a las dos máximas figuras que marcaron distintas generaciones de aficionados.

La repercusión no tardó en llegar. Apenas fue publicado, el video comenzó a multiplicar reproducciones, comentarios y reacciones en las distintas plataformas digitales. Los mensajes de los usuarios reflejaron el entusiasmo y la expectativa que genera la posibilidad de que Argentina vuelva a ser protagonista en una Copa del Mundo.

Con el debut cada vez más cerca, la Scaloneta ya está en marcha y la ilusión de millones de argentinos vuelve a rodar.