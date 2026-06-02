Mundial 2026: Uruguay pierde a una de sus figuras por lesión

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 atraviesa sus últimos días y las selecciones ultiman detalles antes del comienzo de la competencia. Sin embargo, no todas son buenas noticias en la concentración de Uruguay. Cuando parecía que Giorgian De Arrascaeta había dejado atrás los problemas físicos que lo afectaron durante las últimas semanas, una nueva lesión cambió completamente el panorama y lo dejó sin posibilidades de participar en la máxima cita del fútbol internacional.

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La noticia generó preocupación inmediata dentro del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa. Según trascendió desde la concentración uruguaya, el futbolista sufrió un desgarro durante uno de los entrenamientos realizados en la etapa final de preparación. La gravedad de la lesión hace imposible que pueda recuperarse a tiempo para competir en el torneo, por lo que quedó automáticamente descartado de la lista de convocados.

La situación resulta especialmente dolorosa para el jugador debido al esfuerzo que había realizado para llegar en condiciones a la Copa del Mundo. Apenas un mes atrás había atravesado un complicado proceso de recuperación tras sufrir una fractura de clavícula durante su actividad con Flamengo. Aquella lesión puso en duda su presencia en la convocatoria, aunque la evolución favorable permitió que finalmente integrara la nómina presentada por Bielsa.

Después de recibir el alta médica, el mediocampista logró reincorporarse a los entrenamientos y volvió a sumar minutos con la camiseta celeste. Incluso participó de los últimos amistosos previos al certamen, en los que Uruguay igualó frente a Inglaterra y Argelia. Todo indicaba que estaba listo para afrontar el desafío mundialista, pero el nuevo inconveniente físico terminó modificando por completo el escenario.