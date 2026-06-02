Otro golpazo para Independiente: uno de sus jugadores fue denunciado por violencia de género

CrisisIndependiente atraviesa una nueva crisis institucional. Nicolás Tomás Garrido Aparicio, jugador de 20 años de la Reserva del club de Avellaneda, fue denunciado por violencia de género ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. La acusación la realizó su ex pareja, una joven de 21 años oriunda de La Plata, quien asegura haber sido retenida contra su voluntad y golpeada durante más de dos horas en el departamento del futbolista en la Ciudad de Buenos Aires. Los profesionales que evaluaron el caso lo calificaron como de "riesgo alto" y la Justicia actuó de inmediato.

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado. Según la denuncia, la joven coincidió con Garrido en un boliche y luego se dirigió al departamento del futbolista. Una vez en el lugar, habría comenzado la agresión a partir de un planteo de celos y un "arranque irascible" por parte del jugador. La víctima aseguró que fue golpeada durante más de dos horas, sufrió una fractura de nariz y que el futbolista le quitó el teléfono celular, lo que le impidió pedir ayuda en un primer momento.

La denuncia fue presentada ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema y en la presentación se atribuyen al jugador episodios de violencia física, psicológica y patrimonial. Los profesionales que intervinieron calificaron la situación de "riesgo alto", lo que llevó a la joven a solicitar medidas de protección urgentes.

El juzgado hizo lugar a las medidas solicitadas de manera inmediata. Entre las disposiciones adoptadas figuran una prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros, la suspensión de cualquier tipo de contacto por vía electrónica, telefónica o a través de redes sociales, y la continuidad del botón antipánico para la víctima. Todas entraron en vigencia de forma inmediata una vez realizada la denuncia.