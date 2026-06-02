martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rojo, en llamas

Otro golpazo para Independiente: uno de sus jugadores fue denunciado por violencia de género

Un futbolista del Rojo fue denunciado por su ex pareja por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y lesiones graves. La Justicia dictó medidas de protección urgentes tras calificar el caso como de "riesgo alto". De quién se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image
image

CrisisIndependiente atraviesa una nueva crisis institucional. Nicolás Tomás Garrido Aparicio, jugador de 20 años de la Reserva del club de Avellaneda, fue denunciado por violencia de género ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. La acusación la realizó su ex pareja, una joven de 21 años oriunda de La Plata, quien asegura haber sido retenida contra su voluntad y golpeada durante más de dos horas en el departamento del futbolista en la Ciudad de Buenos Aires. Los profesionales que evaluaron el caso lo calificaron como de "riesgo alto" y la Justicia actuó de inmediato.

Lee además
rosario central perdio con independiente del valle, pero avanzo a octavos de la libertadores
Copa Libertadores 2026

Rosario Central perdió con Independiente del Valle, pero avanzó a octavos de la Libertadores
mundial 2026: uruguay pierde a una de sus figuras por lesion
Malas noticias

Mundial 2026: Uruguay pierde a una de sus figuras por lesión

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado. Según la denuncia, la joven coincidió con Garrido en un boliche y luego se dirigió al departamento del futbolista. Una vez en el lugar, habría comenzado la agresión a partir de un planteo de celos y un "arranque irascible" por parte del jugador. La víctima aseguró que fue golpeada durante más de dos horas, sufrió una fractura de nariz y que el futbolista le quitó el teléfono celular, lo que le impidió pedir ayuda en un primer momento.

La denuncia fue presentada ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema y en la presentación se atribuyen al jugador episodios de violencia física, psicológica y patrimonial. Los profesionales que intervinieron calificaron la situación de "riesgo alto", lo que llevó a la joven a solicitar medidas de protección urgentes.

El juzgado hizo lugar a las medidas solicitadas de manera inmediata. Entre las disposiciones adoptadas figuran una prohibición de acercamiento en un radio de 200 metros, la suspensión de cualquier tipo de contacto por vía electrónica, telefónica o a través de redes sociales, y la continuidad del botón antipánico para la víctima. Todas entraron en vigencia de forma inmediata una vez realizada la denuncia.

Seguí leyendo

A qué hora juega y por dónde ver el partido de Tim Payne, el futbolista de la selección de Nueva Zelanda que se volvió viral a un influencer argentino

"Messi nos decía 'ustedes están locos'": la revelación de Scaloni sobre sus inicios y el sueño de defender la corona

River sueña en grande: va por el regreso de Mastantuono y el Diablito Echeverri

Más de 300 jinetes y amazonas coparon San Juan en una nueva edición del Cordillerano de Saltos Hípicos

Espiando a los rivales de la Scaloneta: Jordania quiso presionar alto, pero lo terminó pagando caro

River podría perder a Armani: el club donde fue ídolo quiere llevárselo de vuelta

Quedó todo definido: confirmaron días, horarios y canchas para las semifinales del Torneo Apertura

¿Con quién compartirá habitación Messi en el Mundial 2026?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quedo todo definido: confirmaron dias, horarios y canchas para las semifinales del torneo apertura
Fútbol sanjuanino

Quedó todo definido: confirmaron días, horarios y canchas para las semifinales del Torneo Apertura

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente
Tragedia

Murió el cantante de un popular grupo de cumbia en una accidente

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual
Horror

Femicidio de Agostina: la autopsia confirmó cómo murió la niña y develó posibles signos de abuso sexual

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Referentes de comercios advierten que cada vez es más difícil sostener un negocio abierto frente al aumento de alquileres, impuestos y servicios.
Escenario complicado

Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Te Puede Interesar

La audiencia pública definirá uno de los debates más sensibles para el futuro minero de San Juan: el acceso y la ampliación de la línea de 500 kV y la infraestructura eléctrica que demandarán los grandes proyectos de cobre.
Audiencia pública

Quiénes son los trece expositores que debatirán la línea de 500 kV para Vicuña en San Juan

Por Elizabeth Pérez
Cayó una banda narco familiar que operaba junto a una escuela
Operativo

Cayó una banda narco familiar que operaba junto a una escuela

Piden hasta 22 años de prisión para el joven acusado de intentar asesinar a golpes a su expareja en Chimbas
Judiciales

Piden hasta 22 años de prisión para el joven acusado de intentar asesinar a golpes a su expareja en Chimbas

Luego de invertir más de $20.000.000.000 en Calingasta, Elsztain respondió: ¿tendrá otro proyecto en San Juan?
La gran incógnita

Luego de invertir más de $20.000.000.000 en Calingasta, Elsztain respondió: ¿tendrá otro proyecto en San Juan?

Fecovita e Iberte siguen con sus peleas y acusaciones cruzadas.
Conflicto

La guerra del vino que sigue de cerca San Juan: nueva demanda millonaria de Iberte contra Fecovita