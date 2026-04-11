Colón Junior manda en la Apertura tras una goleada y comparte la cima con San Lorenzo de Ullum

Colón Junior se subió, de manera momentánea, a lo más alto del Torneo Apertura luego de imponerse con autoridad por 3 a 0 frente a Juventud Zondina, en el inicio de la undécima jornada de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

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El equipo ganador encontró la diferencia en el tramo final del partido. Leonel Trozzi abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo, luego de un desarrollo donde Colón había mostrado mayor control del juego, pero sin precisión en la definición.

En el complemento, Zondina adelantó sus líneas en busca del empate, aunque dejó espacios en defensa que fueron bien aprovechados por el conjunto “Merengue”. En los últimos minutos, Ivo Pohmajevic apareció por duplicado para sellar la victoria y decorar el resultado.

Con este triunfo, Colón Junior igualó la línea de San Lorenzo de Ullum, que este domingo visitará a Atenas en Pocito, en un duelo clave por la cima del campeonato.

En otros encuentros disputados este sábado, Deportivo Carpintería dio la nota en Alto de Sierra al vencer 2-1 a López Peláez. En el Médano de Oro, Atlético Alianza se quedó con un sólido 3-1 ante Atlético Minero, que ofició de local en cancha de Juventud Unida.

El cierre de la jornada dejó un partido vibrante en el Oeste sanjuanino: Atlético Marquesado y Sportivo 9 de Julio protagonizaron un 4-4 cargado de emociones y cambios constantes en el marcador.

La fecha 11 continuará este domingo con el resto de los encuentros programados. En Ullum, Villa Ibáñez recibirá a Desamparados con arbitraje de Cristian Neira. En Zonda, Sarmiento enfrentará a Rivadavia con Pablo Oltra como juez principal.

Además, Trinidad será local ante Peñarol en el Barrio Atlético, con Alejo Palumbo como árbitro. Unión visitará a Defensores de Argentinos en cancha de Peñarol, bajo la conducción de Lucas Gómez, mientras que Atenas recibirá en La Rinconada al líder San Lorenzo de Ullum, en un duelo que tendrá a Ruth Díaz como encargada de impartir justicia.