domingo 12 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tranquilidad

Rumbo al Mundial 2026, Scaloni recupera jugadores clave en el tramo final de la temporada europea

Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez terminaron sus rehabilitaciones y están disponibles para volver a la acción.

Por Agencia NA
720

Con la cita mundialista a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico de la Selección argentina recibió este sábado dos noticias que traen tranquilidad absoluta.

Lee además
Darío Herrera, uno de los árbitros argentinos elegidos por la FIFA para estar en el Mundial 2026.
Representantes internacionales

Confirmado: van a haber tres árbitros argentinos en un Mundial por primera vez
Interior de estadio olímpico de fútbol
Evento

Sedes del Mundial 2026 contra reloj y apuestas activas

A exactamente dos meses del puntapié inicial en Norteamérica, se confirmó que dos jugadores que dejaron la enfermería y están listos para reaparecer en sus ligas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el "semáforo verde" llegó primero desde Sevilla. Giovani Lo Celso, quien venía lidiando con una lesión muscular en su muslo derecho desde febrero, fue incluido en la lista de concentrados del Real Betis para enfrentar al Osasuna. El volante rosarino, que se perdió casi tres meses de competencia, buscará en estos últimos partidos de LaLiga el ritmo futbolístico que lo deposite en el Mundial.

El alivio se extendió hasta Manchester. Lisandro Martínez recibió el alta definitiva por parte del cuerpo médico del United tras superar una dolencia en el sóleo. El defensor, cuya presencia es vital para la rotación defensiva de la "Albiceleste", ya trabaja a la par de sus compañeros y podría sumar minutos este fin de semana en la Premier League ante el Leeds.

La recuperación de estos futbolistas es un dato central para la confección de la lista definitiva para el Mundial 2026. Cabe recordar que ambos se habían ausentado de los recientes compromisos ante Mauritania y Zambia por precaución.

Temas
Seguí leyendo

La autocrítica feroz de Alejandro Toro tras el golpazo de UPCN : "No nos salió nada"

Colón Junior manda en la Apertura tras una goleada y comparte la cima con San Lorenzo de Ullum

La empresa aérea planea denunciar al futbolista de Gimnasia de Jujuy que lanzó una falsa alarma de bomba

UPCN cayó ante Ciudad, pero sigue 2-1 en la serie final y puede ser campeón el lunes

La fiesta "gremial" de los primeros minutos en La Bombonerita sanjuanina, en fotos y videos

Con bandera incluida, Minero realizó un emotivo homenaje al futbolista fallecido

Gracias a un gol del sanjuanino Pérez, Estudiantes ganó y es puntero de su zona en el Torneo Apertura

Universitario goleó y quedó a un paso del Top 8

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
empate caliente entre el boca muletto e independiente
Torneo Apertura

Empate caliente entre el Boca "muletto" e Independiente

Por Agencia NA

Las Más Leídas

La nueva vida en libertad de los peces del Parque de Mayo. video
Exclusivo

Del ruido y el hacinamiento al silencio y la libertad: cómo es la nueva vida de los peces del Parque de Mayo

Carrefour estrenó el horario 24 horas en San Juan.
Nueva modalidad

Así fue la primera noche de la apertura del horario 24 horas en un supermercado de San Juan

Alejandro Núñez, presidente de Belgrano Cargas, confirmó que el ramal de tren Albardón–Jáchal será reconvertido e integrado al San Martín: “No veo la minería del cobre posible sin el ferrocarril”.
Exclusiva con el presidente de Belgrano Cargas

Nación confirma la reactivación del tren San Martín: todos los plazos y por qué será crucial para la minería de San Juan

Una camioneta volcó en plena Avenida Libertador
Capital

Una camioneta volcó en plena Avenida Libertador

Festejó sus 15 años en su casa en Rivadavia y ahora los celebró nuevamente ¡con una gran fiesta!
Emotivo

Festejó sus 15 años en su casa en Rivadavia y ahora los celebró nuevamente ¡con una gran fiesta!

Te Puede Interesar

Cómo es el paso a paso para escriturar una casa en San Juan y evitar gastos millonarios
Importante

Cómo es el paso a paso para escriturar una casa en San Juan y evitar gastos millonarios

Por David Cortez Vega
¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este domingo en San Juan
Pronóstico

¿Vuelve el calor? Así estará el tiempo este domingo en San Juan

UPCN cayó ante Ciudad, pero sigue 2-1 en la serie final y puede ser campeón el lunes video
Liga de vóleibol

UPCN cayó ante Ciudad, pero sigue 2-1 en la serie final y puede ser campeón el lunes

Paisajes imperdibles, caminos destruidos: las dos caras de la Ruta 150 entre Jáchal y Rodeo
En imágenes

Paisajes imperdibles, caminos destruidos: las dos caras de la Ruta 150 entre Jáchal y Rodeo

Dolor por la muerte de la hermana de una reconocida conductora sanjuanina
Deceso

Dolor por la muerte de la hermana de una reconocida conductora sanjuanina