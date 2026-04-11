Rumbo al Mundial 2026, Scaloni recupera jugadores clave en el tramo final de la temporada europea

Con la cita mundialista a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico de la Selección argentina recibió este sábado dos noticias que traen tranquilidad absoluta.

A exactamente dos meses del puntapié inicial en Norteamérica, se confirmó que dos jugadores que dejaron la enfermería y están listos para reaparecer en sus ligas.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el "semáforo verde" llegó primero desde Sevilla. Giovani Lo Celso, quien venía lidiando con una lesión muscular en su muslo derecho desde febrero, fue incluido en la lista de concentrados del Real Betis para enfrentar al Osasuna. El volante rosarino, que se perdió casi tres meses de competencia, buscará en estos últimos partidos de LaLiga el ritmo futbolístico que lo deposite en el Mundial.

El alivio se extendió hasta Manchester. Lisandro Martínez recibió el alta definitiva por parte del cuerpo médico del United tras superar una dolencia en el sóleo. El defensor, cuya presencia es vital para la rotación defensiva de la "Albiceleste", ya trabaja a la par de sus compañeros y podría sumar minutos este fin de semana en la Premier League ante el Leeds.

La recuperación de estos futbolistas es un dato central para la confección de la lista definitiva para el Mundial 2026. Cabe recordar que ambos se habían ausentado de los recientes compromisos ante Mauritania y Zambia por precaución.